COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Soledad Mussini, Infectóloga Pediátrica del Hospital Regional, se refirió en diálogo con ADNSUR a los cuidados que hay que tener para protegerse del coronavirus.

Tras la confirmación del primer caso de coronavirus en Comodoro, Mussini remarcó que se da "después de varios días que se instaló el Covid-19 en Argentina, así que estamos bien; al paciente que dio positivo se lo aisló, se lo está tratando como corresponde".

Indicó que en este contexto hay que "continuar con las medidas de aislamiento", y señaló que "seguramente va a haber otros casos, tanto de viajeros como de contactos con este paciente, pero hay que tomarlo con tranquilidad porque se siguió el protocolo".

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Mussini valoró que "ya veníamos con las medidas de aislamiento, y a partir de ahora las medidas son las mismas; hay que continuarlas: salir lo menos posible, quedarse en casa, lavarse las manos, toser en el pliegue del codo".

Recordó que "el virus se transmite por contacto y transmisión por gotas, cuando uno estornuda o tose, porque ingresa por vía respiratoria y ojos, y esas gotas se despositan superficies y uno las toca y después se toca la cara".

Por esto remarcó la importancia de "mantener el distanciamiento social, el lavado de manos, al volver a la casa dejar los zapatos en la puerta, la ropa en una bolsa y lavar inmediatamente, si es posible con agua caliente, usar alcohol en gel en las manos si uno tiene que salir a comprar".

EL USO DEL BARBIJO

Si bien el barbijo "no es obligatorio porque no hay circulación comunitaria; si se quiere proteger está bien si usa tapabocas o barbijos caseros, pero no los profesionales o los N95 que son insumos médicos", apuntó. En Comodoro, de hecho, tal como informó más temprano ADNSUR, prohibieron la venta al público de barbijos quirúrgicos en farmacias y distribuidoras.

"Cuando uno no puede asegurarse las medidas de distanciamiento social está bien usar barbijo, pero no reemplaza el lavado de manos ni el distanciamiento social", enfatizó.

"El barbijo recomiendan que tenga al menos dos capas de tela, tiene que cubrir perfectamente la nariz y la boca, y que tenga elásticos o cintas que se ajusten detrás de las orejas", explicó.

Además, remarcó que es fundamental su desinfección y buen uso: "cuando nos lo sacamos, lo ponemos en una bolsa, y lo lavamos con jabón o en el lavarropas. Si está húmedo se considera que pierde efectividad. Se puede reutilizar, pero es aconsejable que se lave después de cada uso. Si volvimos de la calle porque tuvimos que salir a comprar lo ideal es lavarlo junto a toda la ropa de calle, con agua caliente en el lavarropas, o con jabón".

SÍNTOMAS DEL CORONAVIRUS

La profesional recordó que los síntomas de coronavirus son fiebre, tos, dolor de garganta, difuciltad para respirar, y también otros síntomas reportados son la falta de olfato o de gusto que se presentan incluso antes de la fiebre o si tuvimos contacto con algún caso confirmado, o haber viajado fuera en país o en zonas de circulación activas dentro de Argentina".

En caso de presentar algún síntoma "lo ideal es llamar al 107 y allí le van a dar instrucciones de cómo proceder, pero que permanezcan en su casa".

GRIPE COMÚN O CORONAVIRUS

"No hay forma de distinguir entre un coronavirus y una influenza en su etapa inicial; por eso el protocolo se activa cuando hay pacientes con afecciones de vías respiratorias graves", indicó Mussini, y enfatizó: "ante síntomas de gripe es preferible consultar al 107".