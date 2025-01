El 18 de enero de 2020, la vida de la familia de Fernando Báez Sosa se detuvo de manera trágica: el joven fue asesinado a golpes por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche, un hecho que conmocionó a todo el país. La sociedad reclamó fuertemente justicia por el joven, y la detención de los agresores finalmente llegó menos de dos años después.

Hoy, a cinco años del crimen, Graciela Sosa, madre de Fernando, compartió en una emotiva entrevista cómo ha sido vivir sin su hijo.

“Para nosotros el tiempo se detuvo. Vivimos de los recuerdos de Fernando, de todas las cosas hermosas que compartimos con él. A pesar de que han pasado cinco años, para nosotros todo sigue igual. Para mí, la vida se acabó porque toda la fuerza y alegría que tenía con Fer, ya no la voy a tener nunca más”, expresó.

La madre de Fernando también destacó la unión con su esposo Silvino, quien, al igual que ella, atraviesa el mismo dolor. “Tratamos de ayudarnos en lo que podemos, porque él también sufre lo mismo que yo. Siempre soñábamos con que Fernando se iba a recibir de abogado, y este año iba a ser el momento”, contó Graciela, visiblemente afectada.

“Yo como madre siempre pensé que ese momento iba a llegar, pero no se pudo concretar porque alguien se cruzó en su camino y le arrebataron la vida. Todo quedó truncado. Yo lo considero mi gran abogado, siempre a mi lado. A veces pienso en lo orgullosos que nos sentíamos cuando terminó la secundaria, y ahora, cuando pensábamos que este año se recibía, lo que pudo haber sido un día de gran felicidad y emoción, ya no sucederá”, agregó entre lágrimas.

Graciela insistió en que no dejará de luchar por justicia para su hijo: “Recuerdo el juicio, cuando escuchaba cómo lo discriminaban por su color de piel y cómo, estando ya en el suelo, le seguían dando patadas. No tuvieron piedad alguna por mi hijo, y yo siento lo mismo, no les tengo compasión. Solo deseo que paguen por lo que hicieron”, afirmó sin rodeos.

Al hablar del aniversario de la muerte de Fernando en diálogo con El Trece, Graciela subrayó el difícil día que viven cada año: “Es un día muy difícil para nosotros, y espero que la gente nos acompañe para conmemorar el día de su asesinato. El dolor siempre es más llevadero cuando uno no está solo. Con Fer se fueron nuestras alegrías y nuestras ganas de vivir”.

A pesar de que las condenas se dictaron, la madre de Fernando sigue esperando más. “Pensamos que la justicia se hizo en parte, pero estamos a medias, esperando que la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires confirme la condena para que los asesinos vayan a una cárcel común y paguen por lo que hicieron. Necesitamos una justicia que marque no solo un antes, sino también un después, y que la muerte de mi hijo no sea en vano”, concluyó.

Este aniversario no solo es un recordatorio del dolor, sino también de la lucha constante por que el crimen de Fernando no quede impune.