Raúl Oscar Maripán, un adulto mayor que vive en Km. 17. (en la zona norte de Comodoro Rivadavia) dedicó su vida a rescatar a perros en situación de calle, brindándoles un hogar lleno de amor y cuidado.

Hoy en día, y a pesar de contar con una jubilación mínima, su corazón generoso lo lleva a realizar esporádicas "changas" para poder llevar alimento tanto para él como para sus fieles compañeros perrunos.

Sin embargo, la situación se volvió difícil en este último tiempo y hoy, más que nunca, Oscar necesita del apoyo de todos para seguir adelante en esta hermosa misión de amor por los animales.

En contacto con ADNSUR, Oscar contó: "Tengo mis mascotas, que son más de 30 (perros). Los fui rescatando de la calle y algunos me trajeron engañados, diciendo que me iban a traer alimento y no pasó nada. Acá la estoy piloteando, y recibo ayuda de Fabricio y Chiche y algunas donaciones que por ahí vienen de vez en cuando".

Por su parte, Fabricio Baeza, quien hace varios años viene colaborado con Oscar relató: “Hace más de 10 años Oscar viene rescatando perritos en la zona norte de Comodoro Rivadavia. Allá por los kilometros, cómo suele decir por acá. Muchos de ellos han sido encontrados en estado deplorable y Oscar los supo cuidar y recuperar”.

En el contexto de solidaridad hacia Oscar y sus perros rescatados, se creó una página en Facebook denominada ‘Amigos de Oscar y sus perritos’, que se convirtió en un punto de encuentro para aquellos que deseen colaborar.

En esta plataforma, los usuarios pueden realizar donaciones y seguir de manera diaria el avance de las aportaciones que se llevan a cabo, lo que permite una mayor transparencia y participación de la comunidad en la causa.

Además Fabricio detalló que “Oscar se financia con su bolsillo para alimentar a más de 30 perros y nosotros estamos colaborando con él. Si querés colaborar con alimentos no perecederos para él, alimentos para sus perritos o simplemente donando dinero, nos podés escribir y coordinamos. Cualquier ayuda es bienvenida”.

