COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - En los últimos días se han observado largas filas que se extienden por horas bajo el frío en algunos locales comerciales de la ciudad, principalmente en empresas que se dedican al correo y despacho de encomiendas (como Vía cargo) del cual se recepcionaron reclamos, al igual que en algunos supermercados. Desde el Concejo Deliberante aclararon que sucede en la ciudad al respecto y si existe alguna regulación.

Gustavo Reyes, concejal frente de todos, explicó que no hay en Comodoro Rivadavia ninguna ordenanza que regule el tiempo de espera afuera de los comercios. “Hay una ordenanza de Defensa al Consumidor, que habla de entidades bancarias, financieras y no financieras, pero no habla de supermercados ni de estas empresas, y lo único que está establecido es para estas entidades”, no debe superar un máxima de 60 minutos la espera.

En caso de que la espera del cliente supere el máximo de 60 minutos, en el ticket figura el horario, con el cual se puede hacer denuncia en Defensa al Consumidor.

Asimismo, indicó que hay evaluarán qué se puede hacer al respecto, en el marco de la cuarentena por la pandemia de coronavirus: “Hoy en día es algo muy atípico lo que sucede, hay algunos establecimientos que tienen un amplio espacio para que la gente pueda esperar, pero hoy no puede haber tanto gente, por lo que las filas tiene que hacerlas afuera”, explicó.

Reyes además aclaró que “esto es una cuestión extraordinario lo que está pasando. En las compañías de encomiendas o correos los espacios son amplias como para que en condiciones normales estén esperando dentro, hoy la situación es diferente, puede haber 4-5 personas adentro”.

“Esto se da por el tipo de protocolos que se deben cumplir y que están establecidos sobre la cantidad de personas por metros cuadrado, no podemos legislar y que después que pase esto quede”, manifestó.

Por último, el concejal no descartó la posibilidad de conversar con los propietarios de algunas empresas para trabajar en alguna modalidad que agilice la atención. “Se podrían dar turnos, y entonces es ir a dejar o retirar en determinado horario, esto podría solucionar un poco este inconveniente”, señaló.