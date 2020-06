COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Una mujer que dio positivo de coronavirus en Comodoro Rivadavia negó haberse contagiado por contacto estrecho, y manifestó que su familia tuvo contacto con su tío marinero y todos sus hisopados dieron negativo. “No es cierto que estuve en contacto con él", manifestó la paciente, que es trabajadora del Centro Integral de Tratamiento de las Problemáticas de Consumo (CIT) de Zona Norte.

“Es real que mi tío es uno de los marineros que dio positivo y a partir de su caso todos como familia nos pusimos en cuarentena, pero no es cierto que yo estuve en contacto con él ni con su familia que son cuatro y todos dieron positivo”, afirmó.

Asimismo, la joven contó que su familia compartió un almuerzo con ellos cuando se permitían las visitas familiares junto a otras seis personas y todos fueron hisopados. “Yo no tuve contacto, no fui a ese almuerzo porque estoy cursando el cuarto mes de embarazo. Toda mi familia dio negativo y solo yo fui positiva”, dijo.

Y aseguró que solamente salía para concurrir a los controles médicos con el ginecólogo y a su lugar de trabajo. “Es mentira lo que se dice, pude haberme contagiado en mi trabajo o cuando fui a control que fue antes que diagnosticaran a mi tío porque son los únicos dos lugares donde salí”, señaló. Mientras agregó que no estaba en contacto con la gente “para no exponerme al contagio y me terminé enfermando igual”.

La mujer relató que los trabajadores del Centro Integral contra las adicciones donde trabaja rotan y constantemente van al Hospital Regional a hacer guardias, así como concurre personal de farmacia: “tranquilamente podría haberme contagiado en el trabajo, puede haber circulación”, dijo.

Según indicó Diario Crónica, al menos cuatro compañeros del trabajo de ella dieron resultados negativos.