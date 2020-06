COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Este martes por la noche, se conoció que un segundo trabajador del Hospital Alvear dio positivo de coronavirus, se trata de otro camillero que tuvo contacto estrecho con el primero. Diego se encuentra cumpliendo con su aislamiento en buen estado de salud, en el anexo instalado en el gimnasio de la Ex ENET N°1 de Comodoro Rivadavia.

"Estoy bien, el único síntoma que tuve es que perdí el olfato. Me hicieron el hisopado el lunes, me dio positivo y me trajeron acá a la Enet”, contó. Y habló sobre el posible foco de contagio: “Eso no lo sabemos, yo tuve contacto el sábado a la noche con mi compañero que dio positivo el domingo. No sabemos cómo nos contagiamos, pero nos dijeron que fue en el hospital”, dijo.

Asimismo, aseguró que ninguno de los dos (camilleros) tuvo contacto directo con los marineros, aunque recordó que el viernes llevaron al Alvear a algunos de ellos: “Ahí pudo ser, pero yo no tuve contacto directo”, insistió. Diego relató que su compañero dio positivo el domingo a la noche y “yo estaba trabajando, me llamaron y me dijeron que me vaya a la casa; al día siguiente me di cuenta que no tenía olfato y gusto, fui yo a hacerme el hisopado", indicó.

“Nosotros andamos por todo el hospital, sea Covid-19 o no covid, nunca tomaron más personal, con lo mínimo de medidas de protección. Nos dieron los mismos camisolines que se usan en cualquier infección, a nosotros no nos proveen nada y nos tenemos que comprar con nuestra plata”, afirmó el joven.

Además, aclaró en contacto con La Posta Radio que “lo que estábamos peleando (los trabajadores) es que nosotros no estamos solo para Covid-19 sino que estamos en todos los servicios. La semana pasada llegaron pacientes recién positivos, pero siempre andamos por todos lados llevando pacientes”.

Por último, el paciente contó que vive con su novia, a quien le hicieron hisopado ayer a la mañana pero todavía no están los resultados. “Le hicieron un hisopado a 3 compañeros y dieron negativos, ahora falta unos cuatro compañeros más”, puntualizó.