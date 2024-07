A más de dos meses del asesinato del estudiante Gonzalo Guenchur que conmovió a Comodoro Rivadavia, todavía existen las dudas sobre el presunto autor del crimen del menor de 17 años. En diálogo con la prensa, Noelia Alderete, mamá de Gonzalo, habló sobre una nueva evidencia, dejó entrever sus sospechas y quién sería el responsable del asesinato. “No está claro que es la misma persona”, señaló.

Cabe recordar que el crimen de Gonzalo, estudiante de 17 años, ocurrió el pasado 21 de mayo de 2024 por la mañana, cuando el joven de 17 años se encontraba en la parada de colectivos ubicada en la Avenida Rivadavia y calle Soldado Almonacid para ir a la escuela.

Mientras estaba con una compañera para subir al colectivo, un delincuente le robó el celular. Gonzalo no dudó en ir a perseguirlo para recuperar su teléfono, pero el ladrón lo apuñaló luego de notar que iba tras sus pasos.

Un hombre que circulaba por la zona en su auto decidió ayudar a Gonzalo llevándolo rápidamente a una clínica cercana. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el joven falleció. Con un dolor inmenso en el corazón, la madre del adolescente lamentó: "El corte le llegó al corazón". En tanto, en el marco de la investigación y tras el análisis de cámaras en la zona, demoraron a un menor de 15 años que habría sido identificado como el asesino. En tanto, se supo que quedó a disposición del Juzgado de Familia.

A dos meses del crimen, Noelia Alderete habló con la prensa y dejó sus sospechas respecto al autor del crimen de su hijo. “Una de las últimas cosas que mandaron a hacer fue evaluar una cámara, que ellos dicen que es el chico menor de edad, que se acerca a un local a vender el celular”, comenzó diciendo.

“Pero es una cámara de las 10 de la mañana, donde él ya está con otra vestimenta y no muestra la imagen del momento en que lo detienen. Eso lo evaluaron en Buenos Aires y lo que dice mi abogada es que no sumó nada, porque no es una cámara del momento. El hecho ocurrió a las 7:15 y esa imagen es tres horas después”, señaló a LU20 Radio Chubut.

“Me decían en fiscalía que esta persona nunca se había movido del domicilio, pero después hay imágenes que lo muestran vendiendo el celular”, agregó.

“Yo te puedo decir que fulanito es el culpable y busco una evidencia de la persona a tal hora, pero no me mostrás que es el mismo de las 7 de la mañana. No está claro que sea la misma persona. ¿Por qué se presentó tan tarde la evidencia?”, cuestionó Alderete.

“Nos cansamos de pedir la orden de detención de otro chico que tiene 18 años, que vive en el mismo domicilio que él y que para mí es el responsable”, concluyó la mamá de Gonzalo.