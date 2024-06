A un mes del crimen de Gonzalo Guenchur, el próximo viernes 28 de junio desde la Plaza de la Escuela 83, familiares, amigos y compañeros marcharán por el centro de Comodoro Rivadavia para pedir justicia.

A través de las redes sociales, Noelia Alderete, madre de Gonzalo, escribió: “A un mes y todavía no hay certezas. A un mes y todavía no hay corredores seguros. A un mes y los funcionarios no toman conciencia”.

El crimen de Gonzalo Guechur ocurrió el martes 21 de mayo por la mañana cuando el joven de 17 años se encontraba en la parada de colectivos ubicada en la Avenida Rivadavia y calle Soldado Almonacid para ir a la escuela.

Mientras estaba con una compañera por subir al colectivo, un delincuente le robó el celular. Gonzalo no dudó en ir a perseguirlo para recuperar su teléfono, pero el ladrón lo apuñaló luego de notar que iba tras sus pasos.

Un hombre que circulaba por la zona en su auto decidió ayudar a Gonzalo llevándolo rápidamente a una clínica cercana. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el joven falleció. Con un dolor inmenso en el corazón, la madre del adolescente lamentó: "El corte le llegó al corazón".

Según fuentes de la Policía del Chubut, el homicida fue identificado, es menor de edad y se encuentra a disposición del Juzgado de Familia.