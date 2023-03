La lujosa cama valuada en $22 mil en la que dormirá Mora cuando se vaya con Marcos de Gran Hermano

Marcos Ginocchio volverá acompañado a su provincia natal. Se irá de la casa de Gran Hermano -gane o no- con la cachorra que adoptó en el reality.

La familia del primo compartió una foto de la lujosa cama en la que dormirá Mora una vez fuera del ciclo:un pequeño sillón para mascotas valuado en 22 mil pesos.

El producto está confeccionado con patas de acero cromado brillante -con antideslizante- y tapizado de tela. Lamentablemente, la mascota no podrá disfrutarla con su hermano Caramelo, que ya abandonó la casa junto a Romina Uhrig el pasado fin de semana.

En diálogo con TN Show, el papá de Marcos Ginocchio expresó que en Salta ya tenían todo listo para recibir a ambos perros, pero reconoció que no quería pasar por encima de la producción ni otro participante. Aunque no lo habló en el reencuentro que tuvo con su hijo días atrás, está convencido de que al estudiante de abogacía le encantaría poder llevarse a los dos, pero eso no será posible.