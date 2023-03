La repugnante anécdota sexual contada por Holder que horrorizó a todos en Gran Hermano

En su regreso a Gran Hermano (Telefe), Tomás Holder se convirtió en el centro de atención. Casi que recuperó el tiempo perdido, ya que no para de regalar momentos desopilantes y esta tarde no fue la excepción: contó una insólita sexual que le ocurrió apenas salió del reality.

“Cuestión la busco. Abrí la puerta con el auto polarizado, nadie me vio, la subo y listo. Le pregunté dónde vivía y me dijo que estaba con unas amigas. Fuimos a la casa. Cuando estaba con la mina, siento algo adentro... Casi muero del asco”, contó ante la sorpresa Martina Stewart Usher, Julieta Poggio y Nacho Castañares.

“Entonces, le dije ‘tenés algo’. Fue al baño y cuando volvió me contó que antes de estar conmigo había estado con el novio y le había quedado el preservativo”, reveló. “Fue lo más asqueroso que me pasó en la vida. Tipo, yo estaba... bueno, con los dedos, le quedó el preservativo adentro, con todo adentro. Tenía el coso del novio”, detalló sin poder creerlo.

Holder señaló que después del momento incómodo la chica le propuso continuar, pero él no quiso: “Me agarraron náuseas y me fui”. “Lo que más asco me dio, fue que haya estado con el novio y en vez de rebotarme, estuvo conmigo. Porque de última, si lo querés cagar, podés estar directamente conmigo. No primero con tu novio y después conmigo”, opinó.

Su relato abrió el debate en la casa. “Cómo no se dio cuenta”, “Qué raro”, “No sabía que te podía quedar adentro”, comentaron los hermanitos. “Yo tampoco sabía que eso podía pasar... ¿Vos decís que cuando el loco terminó no se dio cuenta ella o no se dio cuenta él?”, preguntó el influencer rosarino.

“¡No podés no darte cuenta, amigo!”, exclamó Martina. Y Julieta aportó: “Él más que nada”. “Claro, vos te das cuenta porque si estás usando, cuando sacás te das cuenta”, reflexionó el influencer que dijo que tras el episodio la dejó de seguir en redes.