La familia de Marcelo Corazza rompió el silencio a días de su detención: "Estamos destrozados..."

La familia de Marcelo Corazza, el productor de Gran Hermano que quedó detenido en el marco de la causa por corrupción de menores, habló luego de varios días tras la acusación.

"Estamos destrozados", expresó la hermana de Marcelo Corazza a las cámaras de los medios nacionales este miércoles, cuando fue interceptada al entrar en su domicilio del partido de Tigre, provinvia de Buenos Aires.

Mercelo Corazza fue detenido el lunes de esta semana tras un allanamiento en su vivienda de Tigre donde la Policía de la Ciudad secuestró dos computadoras cuyo contenido será analizado para obtener pruebas para incorporar a la causa.

El exproductor de "Gran Hermano", que en 2001 fue ganador de la primera edición del ese reality show, está alojado desde el lunes en la alcaidía 4 de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en el barrio de Parque Patricios.

Hasta el momento se lo investiga por corrupción de menores, a la vez que se analiza su rol dentro de la organización de la que también forman parte otros detenidos: Francisco Rolando Angelotti, Andrés Fernando Charpenet y Raúl Ignacio Mermet.

El presunto jefe de la organización dedicada a la explotación sexual de menores se negó a declarar este miércoles, al igual que uno de los supuestos integrantes de la banda. Por este hecho también se encuentra detenido Marcelo Corazza, el ganador de la primera edición del reality Gran Hermano realizada en 2001 y actual productor del mismo programa.

El supuesto líder de la banda, Francisco Rolando Angelotti, y Raúl Ignacio Mermet, fueron indagados por el juez Javier Sánchez Sarmiento y el fiscal Patricio Lugones. Sin embargo, no quisieron prestar declaración en la causa en la que son imputados por los delitos de “asociación ilícita, trata de personas y corrupción de menores”.

Angelotti y Mermet fueron trasladados cerca de las 7 a los Tribunales de la calle Lavalle 1170 para ser indagados, de acuerdo con lo que informó la agencia Télam. El primero en descender de uno de los vehículos de la Unidad de Traslado de la Policía de la Ciudad fue Mermet, con su cara tapada con un buzo naranja.

Minutos más tarde lo hizo Angelotti, quien también ingresó a los tribunales tapando su cara con una campera con capucha negra y bajo una importante custodia policial.

Antes de las 16 de hoy, llegaron los abogados de Marcelo Corazza al lugar donde está detenido el productor de “GH” en Parque Patricios. De acuerdo con lo que pudo saber TN, no brindaron declaraciones, ya que -según dijeron- no hay muchos más detalles para dar sobre la causa, debido a que no avanzó demasiado en las últimas horas.

Si sos víctima de trata, denunciá llamando al 145

La trata de personas con fines de explotación laboral o sexual es un delito. Denunciala llamando a la línea 145. Tu denuncia ayuda a erradicar el delito.

