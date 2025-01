La lucha de la familia de Nicolás Capovilla tras 9 años sin respuestas: "Seguimos esperando que alguien diga algo"

Este domingo se cumplieron 9 años de la desaparición de Nicolás Capovilla en Comodoro Rivadavia. El hombre de 35 años salió de su casa a correr por el centro de la ciudad el 26 de enero de 2016, y nunca regresó.

ADNSUR dialogó con su mamá, María Cristina Capovilla, quién comentó cuáles fueron las últimas novedades del caso. “Tenemos una dinámica de mantener a Nico siempre presente en la familia. Tratamos de mantener su presencia, pero cuando se aproxima la fecha cada año se impone su ausencia. El dolor lo siento como algo muy íntimo”, reveló la mujer.

Nicolás era reikista y atendía en su casa, donde había montado un consultorio. Con su hermana vivían en casas separadas, pero compartían el patio y mantenían un contacto permanente. Fue justamente ella la primera persona en notar su ausencia.

“Tratamos de mantener la esperanza de que alguna vez lo vamos a volver a ver, es de gran ayuda eso. en simultaneo seguimos esperando que alguien abra la boca y diga algo”, afirmó María Cristina en relación a la investigación.

“Estamos absolutamente seguros de que no existe la posibilidad de que el haya desaparecido sin que nadie haya visto nada. Confiamos en la solidaridad y empatía de la gente, pero no viene dando frutos”. Las cámaras de seguridad confirmaron tras siete meses de investigación que Nicolás salió a correr esa noche de verano a la 1 de la mañana.

Sin embargo, desafortunadamente no se pudo hacer un seguimiento de sus pasos ya que el resto de las cámaras no se encontraba en funcionamiento.

“Hay noticias a veces de que en Bahía Blanca o en diferentes lugares se vio una persona muy parecida a Nico, entonces se mueve todo. Van a ver y no es nada. Por un lado es muy doloroso, pero por otro te tranquiliza que hay mucha gente que ve a alguien parecido a Nico y llame”.

“Datos concretos no hay hace mucho tiempo. Lo único que noto es el aumento de la retribución que se le puede dar a la persona que aporta datos, y espero que sea algo que de sus frutos en algun momento”, expresó la mujer.

“Todavía no puedo entender como la persona que vio algo no hable. Estamos atravesando un momento histórico donde las subjetividades contemporáneas atraviesan un periodo muy feo, muy cerrado en si mismo, y tengo que hacer un esfuerzo para conectarme de buena manera con la gente", expresó María Cristina en relación a la búsqueda de su hijo.

“Algo que vengo descubriendo a raíz de lo que pasó con Nico, que particular es la ciudad donde vivimos. Es la más grande de la provincia, la que genera más recursos y la más abandonada”, manifestó en referencia a Comodoro Rivadavia.

“Si se hubiesen trabajado muchas hipótesis en simultáneo, otra hubiese sido la historia. Eso también tiene que ver con los recursos, porque los investigadores comenzaron con la hipótesis que es la habitual que sucede en estos casos, trabajar con los cercanos”.

“Todos se transforman en sospechosos. Esto comenzó en enero, indagación sobre el novio de Cecilia (hermana de Nicolás). A mi la fiscal me dijo que yo no era sospechosa porque no estaba acá”.

“En septiembre empezaron a indagar las camaras, pero ya era muy tarde, porque las públicas no andaban. Pero con mayores recursos y mas gente, si trabajás muchas hipótesis al mismo tiempo esto no sucede. Son déficits que tenemos, como instituciones y como ciudad”, finalizó.