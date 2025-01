La vida de la familia de Nicolás Capovilla cambió para siempre desde ese 26 de enero de 2016, cuando desapareció tras salir de su casa a correr por el centro de Comodoro Rivadavia y nunca regresó.

Desde hacía un año, Nicolás, que por ese entonces tenía 35 años, estaba sin trabajo formal, era reikista y atendía en su casa, donde había montado un consultorio. Con su hermana vivían en casas separadas, pero compartían el patio y mantenían un contacto permanente.

Fue justamente ella la primera persona en notar su ausencia. “Salió a correr y simplemente desapareció”, rezaban los afiches que empapelaron gran parte de la ciudad en 2016 y que pedían ayuda para encontrarlo.

“Cuando me fui a trabajar, veía que estaba todo cerrado y di por sentado que estaba durmiendo. Vuelvo de trabajar y la misma escena: pensé que había salido. Ya al otro día, que me levanté y vi que seguía todo igual, me empecé a preocupar y ahí abrí la puerta que estaba sin llave, me encontré con la cama hecha, los documentos y todas las cosas de él. El celular, la billetera, el carnet de conducir. Prendí el teléfono y empecé a llamar a todas las personas que veía habitualmente, a todos mis familiares, y nadie lo había visto y de ahí no lo vimos más”, relató en su momento Cecilia, hermana de Nicolás.

Según se pudo establecer, esa noche de verano, a la 1 de la mañana, se puso la mochila de hidratación que había pedido de regalo para Navidad y salió a correr como lo hacía habitualmente por la zona de la costanera y ruta 3 hacia zona norte.

Así lo confirmaron las imágenes de una cámara de seguridad luego de 7 meses.Sin embargo, desafortunadamente no se pudo hacer un seguimiento de sus pasos ya que el resto de las cámaras no se encontraba en funcionamiento.

Ayer sábado 26 de enero de 2025, se cumplieron 9 años de su desaparición y su ausencia se suma a tantas otras que aún dejaron una incógnita en la comunidad de la ciudad petrolera.

El rostro de Nicolás sigue circulando en redes sociales, recordando que hay una recompensa de 3.000.000 por cualquier dato que pueda permitir encontrarlo.

