RADA TILLY (ADNSUR) - Son las 10:00 de la mañana y Luis Edgardo Diaz (68) está yendo a un trabajo de electricidad que le salió en una casa de Rada Tilly. Tiene la excusa perfecta para detenerse en la bajada y tomarse una selfie con la histórica imagen de Coca Cola, la postal que adornó durante más de 30 décadas al único edificio de la villa.

Luis levanta sus manos, sonríe, se toma la foto y se aleja. Me acerco a él, le preguntó por qué decidió tomarse una foto y no duda. “Es un símbolo, es una pena que no se haya llegado a un acuerdo, es como el Gorosito o el monumento de Truncado, pero son símbolos que no es bueno que se vayan tan de golpe. Así que me vine a sacar una foto para que me quede de recuerdo porque es algo que han visto varias generaciones y ahora va a quedar todo blanco”.

Luis, este hombre que llegó de Catamarca y vivió en Río Grande, Caleta Olivia y hace 20 años en Rada Tilly, tiene razón; la imagen de Coca en el edificio es todo un icono de la ciudad. Pero no solo por el tiempo que estuvo en ese lugar, sino por dónde se pintó: en el único edificio que tiene la villa balnearia, el que de alguna forma terminó definiendo la fisonomía de una ciudad que eligió apostar al mar como un valor agregado. No por nada es el balneario más cercano al fin del mundo.

UN POCO HISTORIA

El complejo Kae - Lel comenzó a gestarse en 1978, según los datos que figuran en el expediente 683 - A- 71. El mismo está ubicado en la manzana 11, lote 13 A con una superficie 1392,94 metros cuadrados.

Según indican datos del Archivo Histórico, el permiso de construcción salió a nombre de Herminia P. De Zamit y Elsa D. de Altuna. Sin embargo, ellos sólo habrían sido los dueños de los loteos que luego utilizó el consorcio de propietarios, una sociedad civil que se conformó en marzo de 1978 sometida a la ley de propiedad horizontal 13.512, “con el objeto de construir un edificio en la avenida Armada Argentina”.

El proyecto de obra fue confeccionado por el estudio técnico de Carlos Tunik, el ingeniero Carlos Campanelli y otro tercer integrante. El mismo proyectó 27 departamentos distribuidos en 9 pisos, con un plazo de obra de 49 meses.

Según indicaron fuentes confiables a ADNSUR, los futuros propietarios de los departamentos fueron quienes a través de una cuota mensual costearon la construcción del edificio y luego se distribuyeron las unidades habitacionales.

DEFINIR EL PAISAJE

Otras fuentes oficiales aseguraron que la construcción no estuvo exenta de polémica, en virtud que no todos estaban de acuerdo con la construcción de un edificio en la primera avenida de Rada Tilly.

El temor era que luego haya otros emprendimientos de este tipo y la fisonomía de la villa se vaya a las alturas.

Para evitar que esto suceda en 1998 el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza 13127/98, que formó parte del Plan de Desarrollo Urbanístico Siglo XXI”.

La ordenanza 13127/98 tuvo por “objetivo asegurar y mejorar una permanente calidad de vida” a los habitantes de la localidad, y se argumentaba “en la gran demanda de inmuebles” que había en Rada Tilly -algo que continúa hasta hoy- y los altos valores inmobiliarios de los mismos, lo que provocó “un importante aumento en las presentaciones de documentación técnica para la construcción de complejos de unidades habitacionales en predios urbanos”.

La legislación apostaba a “construir en forma dinámica y ordenada, asegurando el respeto del medioambiente, los valores paisajísticos y el patrimonio cultural”.

Así, en principio, se estableció una altura máxima de 12 metros. Sin embargo, 10 años después esa ordenanza fue modificada y se limitó la altura a 9 metros a partir de la cola de lote, no debiendo esta cota ser inferior al nivel de cordón cuneta existente o previsto”.

De esta forma, se terminó definiendo la fisonomía de la villa balnearia, algo que permite disfrutar del sol en la playa y tener un paisaje armónico que embellece aún más la costa de este punto sureño lugar de la Patagonia.