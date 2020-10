RADA TILLY (ADNSUR) - El secretario de Gobierno de Rada Tilly, Juan José Rivera, anticipó, en diálogo con ADNSUR, algunos detalles de cómo será la temporada de verano en la playa de la ciudad balnearia, en medio de la pandemia del coronavirus.

"En Rada Tilly estamos con el armado de protocolos teniendo en cuenta que a partir del 15 de diciembre generalmente empezamos con nuestra temporada de verano. Sabemos que al no haber clases y si los días están lindos habrá gente ocupando espacios públicos de ramba y playa con anterioridad a esta fecha, así que estamos evaluando qué actividades se podrán realizar y cuáles no y cómo va a ser el funcionamiento de guardavidas. Esto es muy importante porque un número importante de ellos no son locales. Estamos terminando de armar el protocolo para su alojamiento en Rada Tilly y cómo se van a armar los grupos para que en el supuesto caso de algún positivo no afecte a la totalidad del servicio, más allá de tener en cuenta que quienes vengan tendrán que tener un test negativo, etc.", detalló el secretario de Gobierno, Juan José Rivera.

Afirmó que podrán llegar guardavidas de otras ciudades, además de ser de Comodoro, e indicó al respecto que "vamos a tener locales, de otros lugares y algunos rescatistas; estamos con un protocolo bastante fino".

ACTIVIDADES EN LA PLAYA

"De la mano con esto también va todo lo que es la organización de la playa, en lo que se refiere a las actividades. Estamos en condiciones de decir que hay muchas actividades que no se podrán realizar como serían las colonias o eventos deportivos del verano. Estamos intentando migrar algún espacio desde deportes para actividades individuales a realizarse en la playa y también estar atentos por si llega a cambiar la situación para poder autorizar alguna actividad de contacto pero hoy por hoy pareciera ser que no habrá autorización".

Por otro lado, en torno a la utilización del espacio público, mencionó que la playa no se va a dividir por parcelas, como se proponía en Playa Unión. "Es impracticable. La playa con marea baja es muy grande y con marea alta es muy chica. Vamos a apelar más el trabajo de personal abocado a la playa para mantener el distanciamiento social entre las personas que concurran; tendremos cartelería informativa sobre la utilización del tapabocas, las actividades que se podrán realizar y apelaremos a las responsabilidades individuales. Es imposible decir que ´no entra nadie más a la playa porque está llena´ cuando tenés 3500 metros de playa para cubrir. La playa está para ser utilizada y si somos todos responsables podremos hacerlo".

Rivera explicó que "estamos con contínua evolución" en relación con los casos de coronavirus en la región. "Tenemos que planificar con un horizonte más seguro. Entendemos que va a ser dificultoso realizar los deportes tradicionales que se hacían en Rada Tilly; vamos a apuntar a que la ocupación de la playa sea con distanciamiento social y vamos a trabajar fuerte con la no utilización del paredón como zona de estar".