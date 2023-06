La historia de Daniel Córdoba, el empleado doméstico de Comodoro que rompió barreras y trascendió en todo el país

Daniel Córdoba brindó una entrevista hace pocos días a ADNSUR, donde contó que es uno de los dos empleados domésticos que actualmente trabajan en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

El joven comodorense rompe con las barreras impuestas por la sociedad y a los 34 demuestra que el género no es un impedimento para realizar ninguna actividad.

“Las personas están acostumbradas a que sea una mujer la que haga las tareas domésticas. Para mi limpiar no es un trabajo, lo vivo como un hobby porque me gusta hacerlo. Disfruto de este trabajo y no creo que sea denigrante”, dijo a ADNSUR.

La entrevista tuvo rápidamente una amplia repercusión a nivel regional y nacional. Medios de comunicación como INFOBAE, TN y Vía País, en otros, se hicieron eco de la historia publicada por ADNSUR. Incluso, un portal mexicano replicó la nota: "Hombre rompe estereotipos al trabajar como empleado doméstico: "Lo vivo como un hobby", tituló Telediario.

“Muchos no lo cuentan a viva voz porque tienen miedo de ser discriminados, pero es un trabajo tan noble como otro. No nos tiene que dar vergüenza, ya no hay trabajo de hombres o de mujeres solamente”, dijo en una nota a Infobae, que fue fue titulada : "El hombre que rompió los moldes sociales y trabaja como empleado doméstico: “Limpiar es mi hobby”.

En tanto, TN, destacó en su título "Es encargado de un edificio y limpia casas para llegar a fin de mes: “Me gusta ser empleado doméstico”, " hablando del trabajo diario que comienza Daniel a las 05:30 de la mañana y que sigue con tomarse dos colectivos para viajar a Rada Tilly a su primer trabajo.

“No hay género para el trabajo: conocé al comodorense que trabaja como empleado doméstico”, destacó en tanto el portal Vía País, citando a este medio por el contenido.