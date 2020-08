RÍO GALLEGOS (ADNSUR) - Irene Villalba tenía 60 años, falleció 72 horas después de ser internada tras dar positivo de coronavirus. Aseguran que cumplió con todas las medidas a rajatablas pero se contagió. El duro relato de su yerno a través de Facebook.

La mujer es la cuarta víctima del Covid-19 en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz: "Suegra, duele tu partida, fue todo tan rápido. Hace 15 días que estamos en aislamiento, el lunes empezamos nosotros con los síntomas de fiebre, dolor de cabeza y todos los demás síntomas, el miércoles sabías que también el virus te había alcanzado porque tenías fiebre, pero era leve”, escribió.

Luego indicó que el jueves a la tarde la mujer empezó con algo de tos, muy poca, y se empezó a agitar, llamaron al 107 y no vinieron de madrugada. “Como veía que el cuadro iba empeorando, te llevé al hospital y me dicen 'la trajiste tarde, ¿por qué no llamó al 107?'. Te subieron a terapia y te intubaron. Llegó el viernes, sábado y tu cuadro era desalentador escucharlo", agregó.

Asimismo, en medio del dolor, el hombre aclaró que: “hoy tu cuerpo no resistió más, el virus te había ganado. Acudiste a los brazos de tu Dios, el abrazarte con el alma debido a tu fe cristiana. Dejás un dolor muy grande en nuestra familia".

Y aseguró que "Desde que empezó la cuarentena, jamás saliste, tuviste todos los recaudos necesarios, pero en un descuido el virus llegó, entró en casa y en toda la familia. No buscamos culpables, sino hacer un llamado a la reflexión, quédense en sus casas y cuidemos a nuestros adultos mayores. En tres días el Covid-19 mata", sentenció.