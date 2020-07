COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/Incluye audio) - La titular del Área Programática Sur, Myriam Monasterolo, informó en Actualidad 2.0 que son dos los pacientes con coronavirus en Comodoro que se encuentran con respirador en terapia intensiva. “Uno de ellos tiene 60 años y otro 25”. En este último caso, el joven “no tenía comorbilidades previas. Es un paciente que continuó trabajando a pesar de tener algunos síntomas y cuando se presentó a la guardia llevaba entre 6 y 7 días de evolución de su cuadro. Se los sostuvo con oxígeno en sala común y ayer ya los médicos decidieron que correspondía la intubación y se lo trasladó a terapia”, detalló. Según precisó, “trabaja en una empresa de servicios petroleros contratista de la empresa Capsa” por lo que por estas horas evalúan los contactos estrechos, incluso en otras empresas del rubro.

“Tenemos dos personas cuyo cuadro respiratoria está agravado y que se encuentran en terapia intensiva con respirador, una en una clínica privada y otra en el Hospital”, dijo Monasterolo, quien confirmó que “con asistencia mecánica son los primeros casos” en la ciudad desde el inicio de la pandemia.

En cuanto a la situación de los pacientes, detalló que “ambos se encuentran en estado grave” y mencionó que “uno de ellos tiene 60 años y otro 25, muy joven, sin comorbilidades previas. Es un paciente que continuó trabajando a pesar de tener algunos síntomas y cuando se presentó a la guardia llevaba entre 6 y 7 días de evolución de su cuadro. Se los sostuvo con oxígeno en sala común y ayer ya los médicos decidieron que correspondía la intubación y se lo trasladó a terapia”.

Monasterolo confirmó que “trabaja en una empresa de servicios petroleros contratista de Capsa. Cumplía un rol de maquinista y se está haciendo todo el estudio de foco. La médica laboral de la empresa está trabajando en los contactos estrechos e incluso otras contratistas que podrían haber tenido contacto con el trabajador”.

Dijo desconocer por el momento de cuántos contactos estrechos se trata.

CASO DE CORONAVIRUS EN UNA PESQUERA

En cuanto a la esposa del caso positivo de un trabajador de una pesquera en la ciudad, confirmó que "hoy a la mañana la ambulancia salió a hisoparla a domicilio; no se la había podido identificar telefónicamente porque no tiene teléfono".

"Es un caso sospechoso. El trabajador confirmado es de otra empresa portuaria. Hay 10 compañeros de trabajo que están aislados por ser contactos estrechos", agregó.

Manifestó que no hay posibilidad de hisopar a todos los trabajadores. "Fundamentamos siempre que si hisopamos a paciente que no tienen síntomas vamos a terminar con un negativo falso por la baja carga viral, lo que no suma al estudio. Lo que sí debemos garantizar es el aislamiento de todos los contactos estrechos".

"La empresa puede, como lo hacen las pesqueras y como dice el protocolo de pesca de Provincia pueden decidir hisopar al personal en laboratorios privados pero no es un requisito que pongamos", resumió Monasterolo.

Luego de que el STIA hablara de supuestos cuadros previos de enfermedad de Chagas en trabajadores de la pesca, dijo que "el Mal de Chagas no se contagia de persona a persona y una de las consecuencias que puede tener es afección cardiológica. Si hubiese algún paciente con esta condición tendría mayor riesgo al contagiarse de Covid".

"Sabemos que se usa el protocolo dentro de la empresa. El mismo trabajador infectado nos manifestó cómo trabajan, con los equipos de protección, donde no hay distanciamiento físico en la labor cotidiana. El uso de protocolo es en los vestuarios y en algunos momentos en le comedor. De ahí se tomaron los contactos estrechos", agregó.

RESPIRADORES EN COMODORO

"Todas las camas de terapia cuentan con respirador. En el Hospital Alvear hay 14 y en el Hospital Regional hay 37", sin contar el equipamiento del sector privado.