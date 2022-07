Este jueves, en un nuevo programa de la cuarta edición de La Voz Argentina, una de las participantes presentes fue , oriunda de Caleta Olivia, Santa Cruz.

La joven de 24 años, es docente y arribó al reconocido casting conducido por Marley para la audición a ciegas ante el jurado compuesto por Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Ricardo Montaner, Mau y Ricky.

"Trabajo en una escuela primera con niños de 6 a 10 años, me encanta y es super lindo generar un vinculo con ellos", comentó en la previa a su presentación.

En este sentido, agregó que esta "persiguiendo la linea que ellos quieren en música, a unos niños les gusta cantar, a otros tocar instrumentos.A partir de lo que ellos quieren voy por ese lado".

Al momento de iniciar su canto, interpretó "Soledad y el Mar" de

"Tardé, me generabas un interés. Hiciste cosas especiales, casi no apreto pero pensé que iba a ser un error. Estuviste muy bien, muy afinada, me gustó tu propuesta", le dio la bienvenida Lali Espósito, la única jurado que dio vuelta su asiento para sumarla a su equipo.