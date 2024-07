Incertidumbre en extrabajadores de Guilford en Comodoro Rivadavia. A dos meses del remate del inmueble ubicado en Kilómetro 8, todavía no cobraron la indemnización. Pedro Tolosa, exempleado de la compañía textil habló con la prensa y contó detalles de la situación que vienen atravesando. "Creemos que algunos van a cobrar el 60 o 70 por ciento de la deuda", señaló.

Cabe recordar que el remate se realizó a principios de mayo por un valor de 550 millones de pesos. Asimismo, pocas semanas después, algunos extrabajadores habían pedido actualizar los montos de la indemnización, teniendo en cuenta la situación económica y la inflación en el país.

Le negaron un reembolso por una entrada para ver su banda favorita y consiguió una indemnización de $11 millones

En tanto, este viernes se conoció que a dos meses del remate del inmueble, algunos extrabajdores tienen incertidumbre porque no cobraron su indemnización. En este contexto, Tolosa sostuvo que “todavía no tenemos novedades, continuamos básicamente a la espera de cobrar, el comprador hizo paso de la garantía y después hay unos meses más que tiene para depositar el resto de la plata”.

“La gente está impaciente porque hay incertidumbre, todo es una burocracia, nosotros pensamos que iba a ser más rápido, pero bueno dicen que eran unos tres meses después del remate, y con la feria judicial los tiempos se extienden más", indicó.

En Chubut alcanzaron una cifra histórica de captura de anchoíta

Por otra parte, reveló que algunos compañeros se comunican con el abogado pero “les dicen que tienen que esperar, no queda otra. Pero ni siquiera les han pedido el CBU, porque el dinero va a pasar a la cuenta que maneja la Justicia del banco Chubut y después va a los compañeros, a sus cuentas en los distintos bancos”, según informó Diario Crónica.

Asimismo, se refirió al dinero que esperan cobrar los extrabajadores de Guilford y reconoció que “es toda una expectativa porque creemos que algunos van a cobrar el 60 o 70 por ciento de la deuda”. Sin embargo, aclaró que “el abogado dice que van a cobrar un 80 por ciento más o menos, pero no hay nada cierto, yo ya he discutido por eso”.

No obstante, recordó la dificil situación que viven parte de sus compañeros, al no poder jubilarse y tampoco conseguir trabajo, tras el cierre de la compañía textil hace 8 años. “El sistema no los tomaba a los compañeros y a mí tampoco, yo tenía 56 años y me pude jubilar porque tenía 35 años de aportes, con el decreto de Fernández que a los 60 te podías jubilar, aproveché esa oportunidad cuando cumplí 60 pero ya no está más ese decreto y eso ha complicado a compañeros”, reveló.