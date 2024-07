La Secretaría de Pesca de Chubut señaló que, en el Puerto Rawson, se alcanzó una cifra histórica de captura de anchoíta llegando a las dos mil toneladas en el último mes, lo que significa un récord para la pesquería de la provincia en los últimos tres años.

Las precisiones fueron brindadas por el secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, al destacar los resultados obtenidos hasta el momento de un producto que posiciona a la provincia ante una oportunidad única de diversificación productiva y fortalecimiento del sector pesquero local.

En ese sentido, Arbeletche señaló que “hoy nos encontramos en una temporada que marca un récord de captura de anchoíta, un recurso con abundancia avalada por el propio INIDEP y que, en los últimos 3 años pasó de cero a más de dos millones de kilos pescados, con perspectiva de alcanzar al final de la temporada las 5.000 toneladas”.

“Pasamos de tener un nicho que antes no se explotaba, a una gran oportunidad para nuestra provincia, ya que permite diversificar la matriz pesquera en contra temporada, logrando la no dependencia exclusiva de la merluza, que muchas veces tiene valor bajo en el mercado o del langostino de Nación que es un caladero al que no accede toda nuestra flota”, agregó.

Instalación de saladeros

Además, el funcionario provincial local expresó que se está trabajando fuertemente para que en un futuro se avance en la instalación de saladeros en Chubut: “Hoy nuestro objetivo desde la Secretaría de Pesca es seguir trabajando en la promoción y puesta en valor del producto anchoíta, apuntando en un futuro a la instalación de saladeros en la provincia, para que el recurso sea procesado acá, generando así, mano de obra genuina e impulsando la producción y el fortalecimiento del sector pesquero local”.

Certificación de la pesquería

Por otro lado, Arbeletche destacó el camino que vienen recorriendo algunos empresarios locale, para obtener la certificación de la pesquería, afirmando que “debemos continuar trabajando en la certificación, para obtener el sello MSC que establece los estándares para la pesca sostenible y trazabilidad de los productos pesqueros, abriendo las puertas a otros mercados”.

“En la última feria internacional de la que participé, la Seafood Expo Global celebrada en Barcelona, mantuvimos reuniones con potenciales compradores que se mostraron más que interesados en el producto, con lo cual estamos ante una oportunidad única para la pesquería de Rawson”, concluyó.