ESTADOS UNIDOS - El organismo de Naciones Unidas descartó que el dispositivo pueda garantizar seguridad de salud en los vuelos, pero quienes lo impulsan ya determinaron que no será obligatorio y que la prueba piloto se hará en las Islas Canarias.

Poco después, entre varias propuestas, la marca hi+Card, de la compañía Air Institute y Tourism Data Driven Solutions, se posicionó como sinónimo del dispositivo, que consistirá en una aplicación móvil con registros médicos de su propietario.

Ese pasaporte será apoyado por una red de blockchain (o cadena de bloques) con base en Europa, que consiste en un registro único de datos de la persona observada, distribuidos en varios nodos de una red, lo que se espera que genere un control total de los datos sanitarios en todo momento.

En España, la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, anunció el 10 de este mes que sus aeropuertos serán los primeros en utilizar este sistema, para lo que cuentan el apoyo de los departamentos de Innovación y Transformación Digital y de Comunicación de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

Mientras la Air Institute y Tourism Data Driven Solutions anunció que el pasaporte sanitario estaría listo para agosto próximo, la colombiana Natalia Bayona, asesora de la OMT en innovación y transformación digital, explicó en una reciente videoconferencia que funcionará con los smartphones, como una tarjeta de embarque digital.

Esa tarjeta contendrá los datos actualizados de hospitales o institutos de salud donde el pasajero se hizo los test correspondientes de coronavirus -con resultado negativo-, que deberá autorizar a ser compartidos por sistema al comprar el boleto.

El pasaporte digital, que no podrá tener más de 10 días de vigencia al ser utilizado, no será obligatorio, pero quien lo posea no tendrá que pasar por los controles sanitarios del resto de los pasajeros.