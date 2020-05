CAPITAL FEDERAL - A horas de la primera sesión virtual de la historia, y después de que el jefe de Gabinete utilizara las redes sociales para defender el DNU que lo faculta a reasignar partidas sin pasar por el Congreso, los jefes de bloque de Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados criticaron este mediodía en duros términos los supuestos “superpoderes” otorgados por Alberto Fernández a Santiago Cafiero, y pidieron que “se retire” el decreto “en forma urgente”.

“Lamentamos que el Gobierno haya vuelto a 2006. Sorpresivamente nos encontramos con el DNU que borra ilegal e inconstitucionalmente, y vuelve a darle facultad al jefe de Gabinete para que discrecionalmente disponga del 100% de los fondos del Congreso”, aseguró Mario Negri, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, en conferencia de prensa desde uno de los salones del Congreso junto a Cristian Ritondo, Maximiliano Ferraro y algunos de los principales legisladores de la coalición opositora.

“Son avances contra el sistema democrático. Desde la oposición venimos siendo responsables, venimos colaborando. No entendemos por qué algo de estas características”, resaltó, por su parte, el jefe del bloque del PRO. Ferraro, en tanto, subrayó que el DNU “es peligroso y avasalla al Poder Legislativo”: “Es la suma del poder público en un nombre propio, como el del jefe de gabinete, estamos preocupados de que se convierta en un estado de excepción permanente, vamos a pedir el rechazo de este decreto”, insistió el jefe de la Coalición Cívica.

“No se trata de “superpoderes”. En momentos extraordinarios, necesitamos un Estado activo y flexible para poder proteger a todas y todos los que habitan este territorio.”— Santiago Cafiero on Twitter Link Santiago Cafiero on Twitter

Esta mañana, Cafiero había utilizado su cuenta de Twitter para defenderse de las críticas de Juntos por el Cambio por el decreto que modificó el presupuesto y facultó a transferir “a la Jefatura de Gabinete los fondos reservados que excedan a los necesarios para el normal funcionamiento del organismo, para su posterior reasignación a las políticas públicas nutricionales, educativas y de salud que resultan estratégicas para abordar la emergencia social y sanitaria”, entre otras atribuciones.

“No se trata de ‘superpoderes’. En momentos extraordinarios, necesitamos un Estado activo y flexible para poder proteger a todos y todas los que habitan este territorio", escribió el jefe de ministros en sus redes sociales.

“Saben de la predisposición que tuvo Juntos por el Cambio. Quisiéramos que el Gobierno recapacite, que dé marcha atrás. El jefe de Gabinete ha dicho que necesita un Estado inteligente, nos parece absurda la explicación. Un Estado inteligente no presupone anular las instituciones, menos el Congreso y el servicio de Justicia. Podría tranquilamente venir al Congreso a pedir las ampliaciones que necesita. Seguimos sin presupuesto, estamos a ciegas. De ninguna manera la emergencia sanitaria justifica la emergencia institucional, menos aún la concentración de poder. Los antecedentes son negativos, frustrantes. Reclamamos al Gobierno que retire el DNU en forma urgente”, machacó Negri durante la conferencia. El cordobés presentó un proyecto para derogar los artículos 4 y 6 del DNU.

Ritondo, igual que ayer, volvió a defender a la ex gobernadora María Eugenia Vidal tras las críticas del Presidente por la situación hospitalaria en la provincia de Buenos Aires, por la que Fernández culpó directamente a la ex mandataria. “El Presidente está mal informado. Le pido que se haga asesorar”, pidió el jefe del bloque del PRO y ex ministro de Seguridad bonaerense después de enumerar supuestos logros de la anterior administración provincial en materia de sanitaria.

Esta mañana, en el entorno de Vidal, explicaban la insistencia del jefe de Estado en culpar a la ex gobernadora como una forma de “abrir el paraguas” ante el eventual colapso sanitario en el que podría entrar la provincia si se disparan los contagios de COVID-19 en ese distrito.

De esta manera, la oposición volvió a endurecerse después de que al inicio del avance del coronavirus en el país mostrara total predisposición con la Casa Rosada.

Este martes, durante una reunión virtual partidaria organizada por el periodista y ex candidato Luis Otero, Negri, Ferraro, Patricia Bullrich, Miguel Ángel Pichetto y Alfredo Cornejo se pelearon para ver quién criticaba en forma más cruda al Gobierno. “No hay necesidad de golpearnos con Horacio Rodríguez Larreta al lado, es desleal”, dijo Cornejo en alusión a las críticas del Presidente del pasado viernes en el anuncio de extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Sentado al lado lo tenía al jefe de Gobierno porteño.

Fuente: Infobae