El diputado provincial electo y próximo presidente del bloque Juntos por el Cambio en la Legislatura de Chubut, Daniel Hollman, anticipó este miércoles que el proyecto para colocar nueva deuda, por alrededor de 200 millones de dólares, será prioritario en la agenda legislativa a partir del 10 de diciembre, junto con la ley de ministerios y el ordenamiento del Estado que posibilitará esa norma.

“Uno de los primeros proyectos, que nos va a tocar en las primeras sesiones, se vincula a la estructura y la con la organización que quiere llevar adelante el gobernador electo Nacho Torres, que es la ley de ministerios”, precisó, en diálogo con Actualidad 2.0.

Ante la pregunta de si esa norma tiene que ver con una reducción de gastos, en modo similar al que impulsa Javier Milei a nivel nacional, respondió:

Hollman: "Agradezco a Nacho por la confianza para presidir el bloque y por la atención que le da a la cordillera"

“Como cualquier persona que tiene que empezar a organizar cualquier tipo de emprendimiento, él tiene un esquema en la cabeza donde va a priorizar algunas áreas, donde hay otras que seguramente bajarán de rango, pero esto tiene que ver con el esquema de trabajo que quiera llevar el gobernador. Hay cuestiones más técnicas, que tienen que ver con decisiones administrativas. Y después hay otras que son señales de austeridad, porque se busca más eficiencia”.

NUEVA DEUDA POR 200 MILLONES DE DÓLARES

Otro de los temas incluidos en la agenda “de largada” del nuevo período legislativo es la autorización para el endeudamiento, con un tope de 200 millones de dólares, que también está “entre los proyectos prioritarios”, según precisó Hollman:

“Vamos a trabajar en conjunto con el Ejecutivo para para ver cuál es el mejor momento para tratarlo dentro de la Legislatura, pero es algo muy necesario, justamente porque la provincia tiene varios compromisos de pago. En el futuro inmediato hay vencimientos del BOCADE que calzan en enero y abril, por lo que es imprescindible refinanciar esa deuda y se necesitan fondos que hoy la provincia no cuenta”.

Sobre el mismo tema, insistió en que no se podrán resolver los problemas de educación y salud, entre otros, si antes no se pueden afrontar “los compromisos financieros que la provincia hoy no está en condiciones de asumir. Me parece que ahí este hay que poner el ojo, por lo menos en los primeros días para poder sortear estos vencimientos”.

“SE VAN A REVISAR LOS NOMBRAMIENTOS DEL ÚLTIMO AÑO”

Hollman reconoció que el camino no es el ideal, ya que el mayor endeudamiento ha sido parte de la política de los últimos años, con resultados negativos a la vista, pero explicó que la intención es obtener una tasa de interés mucho menor a la actual, lo que está siendo evaluado por los equipos económicos:“Si la provincia hoy no toma deuda es imposible poder avanzar con los compromisos que se tiene -remarcó-. Nosotros hasta hace muy poquito tiempo escuchábamos a funcionarios y a referentes políticos hablando de la importancia que tenía el Estado y la verdad es que hoy tenemos un Estado sobredimensionado, que destina el 80 % del presupuesto al pago de sueldos y queda muy poquito para empezar a mirar el de los temas importantes”.

Sin embargo, ante la pregunta de si hay una intención de reducir el Estado, dijo que no, pero “sí hay que reordenarlo, por eso también es importante la ley de ministerios. Nosotros somos muy respetuosos de los trabajadores del Estado, pero lo que no vamos a permitir de acá en adelante es que haya unos pocos vivos, como está ocurriendo ahora, que antes de irse del gobierno estén acomodando a todos sus familiares y amigos".Por eso, aseguró finalmente, "se ha tomado la decisión de revisar todos los nombramientos desde un año atrás. No es una pelea con los trabajadores del Estado, sino una discusión seria sobre las decisiones que toma la política, solamente con la idea de favorecerse a sí misma”, concluyó.