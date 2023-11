En una nueva edición de ‘Sin Hilo’, el programa político de Canal 12, el presidente de PRO Chubut y diputado provincial electo, Daniel Hollman se refirió a la agenda de la próxima Legislatura con un especial énfasis en la austeridad en los gastos, confirmó los anticipos de ADNSUR sobre las nuevas autoridades y destacó la ‘transversalidad política’ del gobernador Ignacio Torres.

Indicó que "en la Legislatura, nos preocupan dos cosas. Una tiene que ver con la transición que se planteó porque había ciertos acuerdos que se estaban desarrollando. Se frenan esos temas por cuestiones que nadie se haga cargo y me parece que se incumplen con las cosas que se venían conversando”, lamentó.

“Nos preocupa cómo se maneja la Legislatura. En esta transición, me ha tocado ir muchas veces y la verdad es que son recintos vacíos donde no hay actividad y para coronar eso tampoco tenemos la posibilidad de que se hagan las sesiones. Nos parece grave desde lo institucional que la Legislatura no sesione cuando tiene una agenda diseñada para ello”, señaló.

“Nosotros tenemos otra visión política de cómo tiene que funcionar el Estado y hay cosas que no vamos a permitir sobre todo esas actitudes casi extorsivas de no dejar sesionar”, alertó.

Austeridad

“El día que Ignacio Torres tomó la decisión de comenzar a armar las listas de potenciales candidatos a diputados, planteamos que queríamos tener un gesto de austeridad y tomamos la decisión de llevar adelante dos acciones: una tiene que ver con las viviendas sobre las cuales no habrá favoritismo sobre ningún legislador y lo mismo el tema de los vehículos. Podemos hacer ese gesto para demostrar otro tipo de impronta”, adelantó.

“Lo mismo pasará en el Ejecutivo: en la Ley de Ministerios se plantean acciones concretas de austeridad. Pero no hay que confundir a la gente: nosotros estamos hablando de lo que es la política y los políticos, no estamos hablando de achicar el Estado desde el ‘ajuste’ y de reducir contratos sino del gasto que tiene la política”, aclaró.

“Hoy la Legislatura parece que tiene las puertas cerradas, hay todo un manto de sospecha de lo que pasa o no pero nosotros somos representantes del pueblo y la Legislatura es el poder que mejor representa la Democracia”, indicó.

“A partir del 10 de diciembre, se va a venir una tarea muy ardua para poder empezar a delinear ciertas cuestiones en las que necesitamos trabajar con una Legislatura muy activa y con un paquete de leyes que acompañe las decisiones del Gobernador”, aseguró.

En un tramo de su intervención en el programa de TV ‘Sin Hilo’ que se emite por el canal 12, Hollman confirmó un anticipo de ADNSUR al expresar “llegamos a algunos acuerdos en los que se le propuso a Luis Juncos que lleve adelante la vicepresidencia de la Legislatura. También, se barajaron los nombres de Florencia Rossi y Valeria Romero de Puerto Madryn para las presidencias de las Comisiones y las Secretarías. Está la propuesta para que yo presida el bloque de ‘Juntos por el Cambio’. Hay una construcción política que se viene llevando hace mucho tiempo”.

“Hay una realidad porque tengo mucha afinidad con ‘Nacho’ Torres y hemos trabajado muy bien hace mucho tiempo. Para mí, es importante porque habla de la confianza del Gobernador y de mis pares. Son gestos que hay que reconocerlos”, valoró.

“La Legislatura de Chubut tiene la ventaja de que ganar las elecciones ya deja una mayoría que permite trabajar mejor. Y también tiene que ver con tener muchas intendencias, hoy ‘Juntos por el Cambio’ tiene casi la mitad de las jefaturas comunales con propios o partidos aliados. Esto también da un respaldo político, pero es algo que se ha ido construyendo con el tiempo y nos permitirá hacer los cambios necesarios en Chubut”, destacó.

“Tenemos que encontrar más los puntos en común que las disidencias, y ahí estará el punto fuerte del gobierno de Ignacio Torres”, consideró.

También reconoció que "estamos agradecidos con Nacho Torres por el lugar que hoy ocupa la Cordillera, que era el ‘patio trasero’ de la provincia, por las deficiencias en infraestructura, educación y salud que tiene”. A continuación, Hollman recordó “Nacho le ha puesto mucha atención a la Cordillera, no solamente en lo político sino también con los proyectos que se vienen para la zona”.

Fiscalización

“El PRO se sumó al trabajo que venían desarrollando los referentes de La Libertad Avanza. Somos muy respetuosos del lugar que nos tocó en este balotaje, por eso nos pusimos a disposición de las necesidades de esta elección”, mencionó.

“Algo indispensable en cualquier elección es el rol de los fiscales, por eso pusimos a disposición a quienes estaban dispuestos a fiscalizar, viendo las necesidades de cada una de las localidades”, acotó.

Transversalidad

“La mirada de Nacho tiene que ver con una transversalidad que va más allá de lo político-partidario. Hoy hay integrantes del peronismo, radicalismo, incluso del kirchnerismo, y se está hablando de sumar referentes de La Libertad Avanza al armado que estamos llevando a cabo. Hoy hay una madurez política y muchos referentes que quieren sumarse para empezar a pensar una provincia desde otro lugar”, manifestó.

“Somos respetuosos de la vida interna de cada partido. El día después de la elección nacional, dejamos librado a cada partido político tomar la decisión según sus referentes. La UCR tomó una postura y nosotros tuvimos una cuestión más jugada con referentes que se manifestaron a favor de La Libertad Avanza”, repasó.

“Nosotros tenemos que pensar en una provincia donde lo que nos tiene que unir son las ganas de trabajar en conjunto y no pedir la ficha de afiliación”, distinguió.

“Se votaron dos modelos de país. Venimos de 20 años de gobiernos peronistas y ese discurso lo conocemos, ya sabemos lo que fue el kirchnerismo todos estos años, y la gente eligió otro modelo diferente”, evaluó –finalmente- el diputado provincial electo de ‘Juntos por el Cambio’ y presidente del PRO Chubut, Daniel Hollman.