El cuerpo de Liam Payne, el ex One Direction, fallecido el 16 de octubre tras caer del tercer piso de un edificio en el barrio porteño de Palermo, fue repatriado días atrás hacia el Reino Unido. En Argentina, mientras tanto la causa sigue abierta en busca de establecer qué sucedió esa tarde.

Hasta el momento, hay tres imputados en la causa que investiga quién fue le entregó la droga hallada en la habitación. Uno de ellos, Brian Nahuel Paiz, decidió hablar por primera ante una cámara de televisión.

“Se dice que vos le suministraste drogas, ¿es así?”, le preguntó el periodista de Telefé Noticias: "La realidad es que no le suministré drogas. Liam me contactó en lo que es mi trabajo, ahí nos pasamos lo que es el contacto y nos vimos esa noche, normal. Él me fue a buscar abajo porque se había perdido. No sabía cómo llegar al hotel y me fue a buscar", comenzó relatando.

El cuerpo de Liam Payne será embalsamado en Argentina para ser trasladado al Reino Unido

Y a continuación, el imputado en la causa reiteró que "Liam no me buscó en el hotel Casa Sur, me buscó en el Hyatt que está en Palermo, en el primero, en el que estuvo anteriormente".

En ese sentido, explicó: "Fue ahí que nos juntamos. Él me mostró un poco de su música, la que iba a sacar adelante. Dicen que él no se estaba drogando, pero la realidad es que no. Cuando llegó al local donde yo trabajo, él ya estaba drogado".

"De hecho, no comió y fue en uno de esos momentos que él se acerca y me pide mi contacto. Yo le pasé mi Instagram, que fue donde me empezó a mandar mensajes porque quería drogarse, él ya estaba drogado y creo que se iba a un concierto", agregó el imputado.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

"El 2 de octubre", aclaró sobre el día en que sucedió ese hecho en puntual y haciendo referencia al último concierto de Niall Horan en Argentina, razón por la que Liam estaba en el país.

"Ahí fue la última vez que hablamos. Yo me fui al hotel, me mostró la música como que te dije anteriormente, nos tomamos unos shots de whisky y nada más", concluyó.

Con información de Minuto Uno, editada y redactada por un periodista de ADNSUR