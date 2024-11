En las últimas horas se conoció que el cuerpo de Liam Payne fue trasladado para ser embalsamado en las próximas horas en Buenos Aires.

Ya comenzaron los trámites para repatriar los restos a Reino Unido, donde su familia se encargará de realizar el funeral y último adiós para el ex One Direction, que falleció el pasado 16 de octubre tras caer del tercer piso de un edificio en el barrio porteño de Palermo.

El fiscal a cargo de la causa, Andrés Madrea, mantuvo una reunión con el padre del cantante, Geoff Payne. El letrado autorizó el traslado del cuerpo al Cementerio Británico, ubicado en el barrio de Chacarita, Capital Federal.

En ese lugar comenzará el proceso de embalsamado del cuerpo con el objetivo de preservarlo. En la autopsia, se determinó que el cantante recibió 25 lesiones que acabaron con su vida.

También se calificó el episodio como “muerte dudosa” ya que se desconocen las circunstancias de su caída. Igualmente, sí se reveló que Payne consumió varias drogas antes de morir, consignó La Nación.

Una vez terminado este proceso, todos los documentos están listos para que el ex One Direction parta rumbo a Londres, Inglaterra -su país natal- el miércoles de la próxima semana para realizarle un funeral. Portales británicos afirman que será en la catedral de St. Paul y no en su ciudad de origen, Wolverhampton.