Este lunes, se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Centro Científico Tecnológico CENPAT (Centro Nacional Patagónico) en la ciudad de Puerto Madryn donde especialistas de Chubut analizaron la situación sanitaria por gripe aviar. Además, reiteraron algunas recomendaciones a tener en cuenta.

Allí, participaron Mirtha Lewis, directora del CCT; Elena Eder, especialista en elefantes marinos; Carla Fioritto, veterinaria y Florencia Grandi, especialista en lobos marinos.

“Hemos convocado a esta reunión para transmitir que desde el CCT ya hace más de un año que estamos preocupados por la presencia de la influenza aviar en Argentina y en la Patagonia”, explicó Lewis. En tanto, aseguró que “pensamos que era una obligación nuestra, publicar y transmitir la forma en que la población debería tomar los cuidados, sobre todo nosotros que somos una ciudad costera, que estamos acostumbrados a reunirnos en la playa donde hay una presencia viral alta, de acuerdo a las observaciones que hemos hecho”.

Por otra parte, aseguró que si bien no son la institución que lleva adelante los monitoreos para determinar si hay presencia de enfermedad, "sí estamos en las costas con otros objetivos y a partir de ahí, identificamos la presencia del virus con una alta prevalencia en las especies". De esta forma, dio el alerta y pidió a la población tomar las recomendaciones. Asimismo, remarcó que trabajarán con las instituciones como la Dirección de Fauna de la provincia y el SENASA.

QUÉ RECOMENDACIONES TENER EN CUENTA

Carla Fioritto, que se desempeña como veterinaria, dio detalles de las recomendaciones que las personas deben tener en cuenta respecto a la influenza aviar, para evitar "propagar un virus que tiene un potencial zoonótico bajo, pero que lo tiene". En este marco, sostuvo que se debe tener una responsabilidad de las personas en las costas.

"Si estamos en la playa y hay un animal muerto, no tenemos que acercarnos ni tocarlos". En este sentido, aclaró que "cualquier animal muerto es un potencial foco infeccioso". "No solo de este virus sino de cualquier cosa que pueda tener", señaló. Asimismo, dijo que "hasta que no se tomen las muestras, damos por supuesto, en el contexto en el que estamos, que tienen el virus".

De esta forma, pidió que en el caso de encontrar un animal muerto, enfermo o descansando, reportar al SENASA o al número 103. Asimismo, le solicitó a la gente que no lleve o se acerque a las playas con los perros, teniendo en cuenta que “en el contexto actual es un riesgo”. “Si bien hoy no hay ningún dato concreto que se pueda obtener que diga que los perros podrían transmitir la enfermedad a los humanos es una posibilidad”, añadió.

Por otra parte, solicitó a las personas que si van a las playas y observan animales muertos, más allá de no acercarse, sí hacer una limpieza del calzado, porque puede estar el virus en el entorno. De esta manera, sostuvo que hay que limpiar bien el calzado, llevar un desinfectante en aerosol y quitar la materia orgánica de la suela de las zapatillas.

Asimismo, ante la consulta por los protocolos por actividades de snorkeling y buceo, Fioritto explicó que “se volvió a habilitar únicamente la actividad de buceo, subacuática y no hay riesgo, porque al tener una máscara, el riesgo no existiría”.

Respecto de la población de elefantes marinos, Elena Eder, explicó que realizaron censos parciales y un censo aéreo fotográfico de la población total, durante la primera y segunda semana de octubre. Asimismo, indicó que observó algo inusual, como muchos machos adultos y sub adultos muertos, a diferencia de hembras, pero “fuimos en un momento relativamente temprano en el pico reproductivo y las muertes se van acumulando”. De esta manera, explicó que “hacer un relevamiento el año que viene nos puede dar un indicio certero de cómo fue el impacto en la población adulta”.

Por su parte, Florencia Grandi sostuvo que "estamos con este tema hace tiempo y somos quienes también aportamos desde las salidas a campo, estas observaciones a las autoridades de aplicación". "Si es cierto, que el impacto en las poblaciones lo vamos a poder ver el año que viene, la próxima temporada reproductiva, tanto en lobos como elefantes marinos".

"Hoy es evidente que hubo una mortandad alta, pero recién lo vamos a poder saber el impacto a nivel de las poblaciones el año que viene. No se puede pedir hoy, para lo que es poblacional tiene otros tiempos y otras formas de evaluarlo".

Asimismo, expresó que "las aves marinas y terrestres, depende de las especies, son reservorios de este virus y de distintas cepas de virus de gripe aviar. Está latente ver qué otras especies pueden verse afectadas en este brote, que es nuevo para Sudamérica en particular, que se haya pasado a mamíferos marinos, es parte de lo que hay que ir observando y ver la posibilidad de seguir cómo estudiarlo, seguirlo en el tiempo".

Además, manifestó que "desde agosto que se inició el primer caso de lobos en el país, desde ahí es permanente el registro de mortalidad de lobos. Hay que ver como decía Mirtha, en el verano que es en el momento en que se encuentran para su temporada reproductiva, cuál va a ser el efecto, se congregan, están todos juntos, mayor densidad, el virus se transporta vía aérea y por las heces, secreciones que tienen y hay mayor posibilidad de contagiarse".

“Hay que ver qué pasará en la próxima temporada reproductiva”, indicó. Por otro lado, se refirió a los abortos detectados en lobos marinos. “Han habido varios abortos registrados, también por la época en la cual sucede este brote, en el ciclo reproductivo de esta especie”, aclaró.

Los lobos marinos, en este momento las hembras que han estado en temporada reproductiva el verano pasado, si estuvieron preñadas, están en una etapa temprana de preñez, porque recién la época en que van a parir es enero del año que viene. Entonces, en esta época se ve que las que han sido afectadas tuvieron abortos muy tempranos.

Por último, Mirtha Lewis resaltó que si bien hacían hincapié en Puerto Madryn y los alrededores de Península Valdés, también aseveró que "las observaciones que se han hecho en las grandes colonias de aves en Punta Tombo, Camarones y Comodoro", donde destacó que en la ciudad petrolera, "también convive con colonias de aves y las más importantes están sobre el muelle y todo el guano que las aves levantan en vuelo, cuando revolotean alrededor de los nidos y está la gente del puerto trabajando en el lugar. Entonces hemos hecho recomendaciones al municipio de Comodoro también".

"Creemos que es nuestra responsabilidad transmitir estos cuidados, no solo hacia afuera, sino también hacia adentro de la institución", concluyó.