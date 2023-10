Las autoridades de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) se reunieron este viernes con los distintos bloques en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia para hacer un repaso de la situación económica y financiera de la entidad.

El gerente de la SCPL, Ezequiel Suazo, indicó “hoy estamos en una situación complicada” dentro de un contexto complicado con un 14 por ciento de inflación en el último mes y un acumulativo del 36 % en el último trimestre, que impacta directamente en los costos de funcionamiento.

"Queríamos comentarles cómo están evolucionando las variables, la masa salarial, les mostramos los números, cuántos empleados trabajan, cuántos están en cada servicio, las últimas paritarias firmadas con el gremio Luz y Fuerza, y Obras Sanitarias para que estén en tema", precisó.

Y agregó que "también les mostramos las facturas de muchos insumos que tenemos, tanto de electricidad como de agua y cloaca que son dolarizados. Y con el contexto económico que estamos pasando, tenemos desabastecimiento y tenemos el valor de algunas piezas que nos suben a valor dólar".

Suazo: “Hoy estamos en una situación complicada”

¿NUEVO AUMENTO DE TARIFAS?

En este contexto, recordó que el último de actualización tarifaria se realizó en agosto, pero "tardó más o menos 60 días hasta que se realizó la audiencia pública y en esos días, hubo un 30 por ciento de aumento".

Por lo que la idea, según señaló Suazo, es que “lo mejor es ir acompañando de una manera progresiva a la inflación y no que termine pasando que por no tratar el tema, o no discutir, se acumule un semestre entero que hoy a estos meses son 50 o 60 por ciento de inflación".

Sobre el impacto ante un posible nuevo aumento en los bolsillos de los usuarios, Suazo reconoció “Lo entendemos y por eso planteamos alternativas de que los cuadros tarifarios se podrían modificar de manera diferente para que se distribuya mejor, y poder ayudar al que realmente lo necesita como lo hacemos a los que necesitan”.

Morosidad: Residenciales, el 92 % paga dentro de los 30 días de vencido, y un 4 % después de los 30 días.

Ante la consulta de cuánto debería ser el aumento que pediría la SCPL, Suazo aclaró: No, todavía no pedimos ninguna suba, solamente le mostramos la realidad. Si le mostramos el impacto que va a tener el último aumento pero bueno, mostrarles que es una situación crítica y que esto va a aliviarnos de alguna manera, pero en el contexto del año que viene, seguramente con niveles de 100% de inflación, los pedidos de tarifas van a ser más habituales que antes.

“La realidad es que sube todo mes a mes e incluso hasta semanalmente, la verdad, es que los servicios públicos no se pueden ajustar a esa velocidad pero tenemos que encontrar la manera de no quedarnos tan atrás para no poner en riesgo a los servicios”, concluyó.