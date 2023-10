Las farmacias en Chubut confirmaron que están experimentando restricciones en la entrega de medicamentos por parte de las droguerías. Pero aseguraron que los medicamentos crónicos están garantizados y transmitieron tranquilidad. Mientras, en clínicas de Comodoro Rivadavia reportan dificultades para la adquisición de insumos importados. "Es muy difícil conseguir material porque es importado", aseguraron.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Chubut, Eduardo Molina, señaló a ADNSUR que la semana pasada las droguerías empezaron “a retacear la entrega de medicamentos, acotando la cantidad que entregaban. Si se solicita una docena de buscapina, la droguería te la acota a 3 unidades”.

“Falta total no hay como tal, pero sí está restringido, entonces puede ocurrir que si se me fue el stock, al otro día me van a reponer solamente tres cajas”, sostuvo.

Ante este panorama, Molina reconoció que “ puede ocurrir que en alguna farmacia eventualmente se haya acabado un determinado medicamento que se lo van a reponer al día siguiente pero solamente tres unidades. No hay una falta exacta de un medicamento definido”.

Y llevó tranquilidad porque afirmó que "no hay problema para conseguir la medicación crónica y demás, o sea que la gente no se asuste ni mucho menos porque eventualmente si la farmacia donde uno va no lo tiene, la derivamos a otra farmacia".

DEMORA

El presidente del Colegio de Farmacéuticos recordó que días atrás una droguería nacional, cortó la venta absolutamente a todas las farmacias del país, aduciendo que se les había caído el sistema y demás. "Uno es bastante susceptible de no creer esas cosas y nuestras organización, que es la Confederación Farmacéutica, presionó a los laboratorios y a las droguerías para que regularizaran en este caso la entrega", afirmó.

"Todavía tenemos esos coletazos porque obviamente está todo pegado a lo que es la cuestión política, sigue habiendo un poco de incertidumbre pero también está pegado al congelamiento de precios que hubo con un acuerdo entre los laboratorios nacionales y el Estado Nacional", afirmó.

Finalmente, Molina recordó que las farmacias no forman los precios y ante la posibilidad de que se renueve el acuerdo de precios, anticipó que ;"supuestamente va a haber un aumento de precios porque hace casi 2 meses que el precio de los medicamentos estaba congelado en los laboratorios nacionales”.