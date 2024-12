Era un escenario atípico para una sorpresa: ambos esperaban a sus hijos en la puerta de la escuela. Pero la vida genera sorpresas y un conmovedor acto de solidaridad iba a irrumpir para cambiarnos la visión de las cosas.

Nicolás Bórquez, conocido en el rock local por su talento y dedicación, sufrió el robo de su guitarra eléctrica y su amplificador del interior de su domicilio particular hace poco más de un mes.

En ese momento, no lo sintió sólo como un robo material sino como un despojo de su esencia artística.

De manera paralela, expresó su dolor por las redes sociales donde generó una importante repercusión. Algunos días después, logró recuperar el amplificador del interior de un barrio local mediante un llamado anónimo.

Pero esta tarde, la historia iba a dar un paso más conmovedor todavía. Mientras Nicolás esperaba a su hijo en la puerta de una escuela ‘Don Bosco’ de Rawson, un padre se acercó hasta él para regalarle una de sus guitarras de manera desinteresada y sin pedir nada a cambio. Con este gesto, explicó la solidaridad, empatía y comprensión de manera concreta.

Estas actitudes permiten subrayar la calidad humana de quienes se conmovieron por esta historia para demostrar el fuerte sentido de comunidad que caracteriza al rock del Valle.

La música une a las personas en momentos de alegría y tristeza. En este caso, se convirtió en el motor que impulsó esta noble causa. ADNSUR estuvo presente cuando Nicolás participó de los espectáculos musicales en la presentación del libro ‘No nos cuenten Cromañón’.

El gesto fue realizado por un músico colega que decidió donar una guitarra de alta calidad a Nicolás. Este acto no sólo simboliza la recuperación del instrumento perdido sino también el renacer del espíritu creativo del artista.

"No solo me han devuelto una guitarra; me han devuelto la esperanza", expresó Nicolás -visiblemente- emocionado.

Este evento demostró que la comunidad musical del Valle no sólo se apoya mutuamente en los escenarios sino también en los momentos difíciles. La historia de Nicolás es un testimonio del poder de la solidaridad y la generosidad humana.

En tiempos donde las dificultades pueden parecer abrumadoras, este tipo de actos demuestran que siempre hay personas de bien que aparecen de manera inesperada y están dispuestas a tender una mano amiga.

La entrega de la guitarra a Nicolás es más que un simple regalo; es un recordatorio de que la música tiene el poder de sanar y unir. La comunidad del rock del Valle ha demostrado que cuando uno de sus miembros sufre, todos se movilizan para ayudar. Este acto de bondad no solo reestablece un vínculo con el arte perdido, sino que también fortalece los lazos entre quienes comparten la pasión por la música. Así, el rock continúa siendo una fuente inagotable de inspiración y amor entre sus seguidores.