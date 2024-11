Golpe al bolsillo: la carne aumentó entre un 10% y 12% y continúa cayendo el consumo

Los precios de la carne volvieron a registrar un aumento en los diferentes tipos de corte y aseguran que se mantiene entre un 10 y un 12%, tras varios meses sin haber actualizado sus valores.

En comunicación con ADNSUR este jueves, dos referentes de carnicerías muy concurridas por los comodorenses se refirieron al nuevo golpe al bolsillo del consumidor, sosteniendo que cada vez hay menos ventas y que los mismos optan por comer pollo.

“El consumo bajó bastante, entre un 30% y 40%. El que compraba un kilo ahora lo hace por la mitad, incrementó el consumo de pollo y el cordero bajó a 10.000$ el kilo”, señaló uno de los consultados por este medio.

Asimismo, manifestó que “los incrementos estuvieron frenados algunos meses” y que “hace dos semanas empezó a subir”, llegando a hacerlo hasta dos veces por semana. “Subió hasta mil pesos la carne por kilo en el mostrador”, destacó.

En cifras aproximadas, dijo: “el asado se fue a 12.700$, el vacío está 14.900$, todo de primera calidad”.

Por otra parte, otro de los referentes de una famosa carnicería local puntualizó con mayores detalles: “el asado está más o menos en 14.000$; 10.000$ u 11.000$ la paleta; la nalga figura en 14.000$, la bola de lomo aparece en 13.000$”.

Asimismo, añadió: “últimamente empezaron a llevar pulpa, más allá de que sale más caro, pero es porque no tiene hueso. Lo que es osobuco y falda no se vende tanto porque no son comidas que se consuman en verano, son de invierno”, concluyó.

“El pollo subió este jueves entre un 3 y 4%, se vende más pollo que carne, pero la gente se cansa de consumirlo”, finalizó.