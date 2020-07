BUENOS AIRES (ADNSUR) - En la grabación que se hizo viral, el pequeño celebra con mucha emoción los regalos de sus familiares que, a pesar de la crisis por el coronavirus, hicieron un esfuerzo para agasajarlo en su día.

"Yo le había prometido que este año le iba a hacer una fiesta en un pelotero, pero por la cuarentena no pude. Le expliqué eso a mi hijo y lo entendió. Él no pide nada, porque sabe que no podemos comprar grandes cosas y se puso muy contento con los regalitos que recibió", contó Daniela, su mamá, en comunicación con TN y La Gente.

Muchos usuarios se mostraron emocionados por la historia del niño. Fede Bal fue uno de ellos. El actor decidió contactar a sus papás y sorprenderlo con un regalo.

El hijo de Carmen Barbieri mostró en sus historias en Instagram que le llevó dos muñecos de Toy Story, la película favorita de Diego. "A veces, en pequeñas acciones está la felicidad", reflexionó el ex Bailando en dicha red social.