RAWSON (ADNSUR) – Luego que 9 detenidos que fueron trasladados de Ezeiza a la U6 de Rawson dieron positivo de coronavirus, los familiares de los internos del recinto penitenciario pidieron que se realicen hisopados masivos para todos.

En declaraciones periodísticas no ocultaron su indignación por la falta de protocolos de parte del Servicio Penitenciario y aseguran no se cumplen las medidas de higiene básicas por la pandemia.

Una mujer, esposa de un detenido, explicó su caso. “Mi marido estaba en Ezeiza y fue trasladado a Rawson antes de las fiestas. Los que vinieron con Covid-19 son todos conocidos de él. Mi marido es una persona de riesgo, presenta tiene asma y problemas respiratorios. Con esta última situación del coronavirus las mismas personas que vinieron de Ezeiza estuvieron en el mismo pabellón de mi marido y el pabellón jamás estuvo en cuarentena, nunca un hisopado”, indicó a diario Jornada en forma anónima.

La mujer aseguró que recién el sábado les dieron barbijo y fue tajante respecto a la situación: “Los van a dejar morir”.

Por esa razón, pidió higiene, mayor cuidado e hisopados. “Que los hisopen a todos como corresponde. Hoy son muchos los casos asintomáticos y así como cuando trasladaron a estas personas no los hisoparon, no sabemos si cuando llegaron pudo haber algún tipo de contacto. Cuando vienen de un traslado y entran al pabellón uno no sabe si tienen Covid o no”, sentenció.