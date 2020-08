RAWSON (ADNSUR) - Este domingo arribaron a la provincia de Chubut 17 presos provenientes del penal de Ezeiza, que fueron alojados en la Unidad Penitenciaria 6 de Rawson. Este jueves, se conoció que 9 de ellos tienen coronavirus, y se indicó que desde su ingreso al penal del Rawson están en aislamiento. Aunque Nación no brinda información certera sobre los traslados, trascendió que llegarán más detenidos en los próximos días.

Según indicaron fuentes cercanas al ministerio de Salud a ADNSUR, sobre las unidades penales tiene injerencia únicamente el Ministerio de Justicia de la Nación, quién es el que decide, organiza y ejecuta los traslados de presidiarios entre las distintas instituciones carcerarias bajo su órbita, y no fueron consultados al respecto.

A pesar del rechazo, tanto por parte de autoridades provinciales como municipales, el pasado domingo 2 de agosto, sobre las 11hs, ingresaron 17 nuevos presos en la Unidad Penitenciaria Nº 6 de Rawson. Provenían de la cárcel de Ezeiza y fueron aislados en un pabellón, donde deberían pasar los 15 días de cuarentena que indican las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus.

El intendente de Rawson, Damián Biss, se mostró preocupado por este arribo y expresó su rotundo rechazo a las autoridades del penal. Incluso, desde diversos sectores de la comunidad se convocaron movilizaciones para visibilizar su malestar por estos traslados.

Aunque una disposición del Servicio Penitenciario Federal establece que ningún detenido puede ser trasladado a otras provincias si es un caso confirmado de coronavirus, hasta este jueves no se conocía los resultados de los testeos realizados a estos presos. Sin embargo, al no haber objeciones por parte del Ministerio de Salud de la Nación, se suponía que no había casos positivos entre ellos.

De todas maneras, ante el ingreso de personas provenientes de otras provincias, dentro de la U6 se activaron los protocolos por coronavirus, se les asignó un lugar especial a los recién llegados, monitoreadas por personal designado para esa única función, y se les realizo un nuevo test de coronavirus, que en este caso dio positivo para casi la mitad de ellos.