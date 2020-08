RAWSON (ADNSUR) – Este jueves se conoció que 9 presos de un total de 20 que llegaron desde Ezeiza a la Unidad Penitenciaria Federal 6 ubicada en Rawson, dieron positivo de coronavirus. Todos se encuentran aislados, y funcionarios del municipio de la capital chubutense y del Ministerio de Salud mantuvieron un encuentro con las autoridades del penal esta mañana.

Hasta el centro penitenciario llegaron Carlos Gazzera, secretario de Gobierno de Rawson y José Santillán, secretario de Seguridad Municipal; además de Teresa Strella, directora del área de Epidemiología de Chubut.

Tras la reunión Gazzera aseguró que pudieron conocer en detalle cómo se han sido las actuaciones respecto de los casos de coronavirus en los presos que llegaron desde Buenos Aires. “Hay que reconocer que no se hizo nada previamente, no se les hizo un hisopado antes de viajar, no se hizo nada previamente”, dijo, al desmentir información que señalaba que quienes venían habían sido sometidos a un test.

Asimismo, aseguró que “estamos preocupados por la situación”, y destacó que los presos “ya venían con síntomas cuando fueron transportados y terminaron de manifestar la enfermedad en la unidad. Pero las autoridades tomaron todos los recaudos, destacó. Mientras indicó que las autoridades del penal no pudieron garantizar que no se concrete el traslado de más presos.

Respecto del personal de la U6, el secretario aclaró que no será rotativo y que se preparó lugar especial para atender los 9 casos positivos. Si bien todos los contagiados tienen síntomas leves, no descartan en caso de ser necesario, la atención e internación en el Hospital Santa Teresita. “Nos han garantizado que esta todo dispuesto para que la enfermedad no se propague”, dijo.

11 CASOS NEGATIVOS

Por su parte, Strella aclaró que tras la recorrida por la Unidad Penitenciaria, se corroboró que cada preso positivo de coronavirus está en un lugar específico, con acceso a un baño de manera individual. “Son personas jóvenes con síntomas leves”, aclaró.

Y además, aseveró que se cumplió correctamente con los protocolos y medias sanitarias en los que respecta al traslado de los reclusos. “Son personas que vienen trasladas desde lugares donde hay circulación comunitaria, eso significa que no ha fallado algo aquí, el protocolo se cumplió”, puntualizó.

Por último, explicó que se testaron a todas las personas que llegaron el fin de semana y de aquí en adelante se hisoparán solo los sintomáticos. Y agregó que el resto de los 11 presos tienen resultados de PCR, todos dieron negativo “eso no los excluye de la posibilidad de que puedan enfermar en los próximos días”, por lo que se va a repetir solo en caso de que tengan síntomas.