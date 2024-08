Fabiola Yáñez rompió el silencio: "Pedí ayuda en el Ministerio de la Mujer y me defenestraron"

En medio del escándalo por los hechos de violencia de género, Fabiola Yáñez rompió el silencio este sábado y dio una entrevista a pocos días de conocerse las agresiones que sufrió por parte de Alberto Fernández cuando era presidente.

La ex pareja del ex mandatario sufrió graves agresiones físicas y psicológicas que salieron a la luz en la última semana, dejando en evidencia importantes marcas en su cara y algunos sectores del cuerpo.

“He cuidado a este hombre, lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho... De tantas cosas... Esos videos que aparecieron el otro día son pocas cosas al lado de las que él ha hecho. Esta persona estuvo durante dos meses y están todos los chats. Hay muchas personas que lo saben”, expresó en diálogo con Infobae.

Consultada por cómo está actualmente, Yáñez fue directa y se descargó mencionando también los videos que se viralizaron donde se ve a su ex pareja con Tamara Pettinato. “Estoy pasando un momento como nunca antes imaginé. Por algo que no salió de mí. Que salió a raíz de la consecuencia de una causa. Sale del teléfono de otra persona. Yo nunca hubiese hecho una cosa como ésta porque jamás hubiese querido exponer a mi hijo o que mi hijo tenga que ver algo de esto algún día en su vida. Y ahora lo va a tener que ver. Y no salió de mí. Salió de un teléfono de una causa por corrupción”, indicó.

La drástica decisión que tomó Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández, tras la denuncia por violencia de género

En otros términos, sostuvo que “existió una historia amor” entre Fernández y ella, pero que desconoce rotundamente qué terminó ocurriendo conforme avanzaban los años: “No puedo contar exactamente lo que pasó”. Y adelantó que se conocerán más detalles en el documental que será lanzado próximamente: “todas estas cuestiones las manifesté en el material que se grabó. Y así como yo tenía que resguardar mi integridad, por el miedo que tengo... hoy no podía salir de mi casa, pusieron inhibidores para que yo no pudiera salir de mi casa. Inhibidores que hacían que el auto se apagara”, detalló, desconociendo quién fue el autor de ello.

Salieron a la luz las fotos de la brutal paliza que le dio Alberto Fernández a Fabiola Yañez: "Me golpeaste 3 días.."

“Hoy tengo miedo de volver a mi casa. ¿Qué voy a hacer con mi hijo? ¿Por qué inhibieron todo el lugar? Para que no pudiera salir de mi casa. ¿Cómo vuelvo? ¿Qué hago con mi hijo y con mi mamá? Bueno, por ese miedo y por lo que grabé con quienes firmamos un contrato de confidencialidad”, lamentó.

Yáñez también fue consultada por su reacción al viralizarse las fotos de su cara y cuerpo luego de haber sido brutalmente golpeada, respondiendo que “me destruí, pero me destruí por mi hijo. Yo jamás hubiese querido que saliera una foto así de mí. ¿Qué mujer se quiere ver en todos los programas de televisión y en los medios del mundo así? No entiendo cómo se filtraron los chats y que se guardaran la foto para el último momento... Creo que no hay una mujer en el mundo que quiera verse así. Hay otras causas sobre violencia que siempre van por lo privado. Entonces sus hijos no lo van a ver, ni su familia. Mi familia está sufriendo por ver esto”.

"Me hicieron una...": el día que Tamara Pettinato habló de su polémica visita a la Quinta de Olivos

Respecto de su entorno familiar, manifestó que están separados “porque mi mamá tuvo que venir a apoyarme a mí hace más de un año y medio. Tuvo que dejar a su esposo, alejarse de su hija, de mi hermanita que tiene 17 años y estaba terminando el secundario. Y acá estamos solas, obviamente. Y en Olivos yo siempre estuve sola, porque mi familia vivía a más de mil kilómetros. Yo siempre estuve sola”, lanzó.

Profundizando más en la terrorífica situación que atravesó, Yáñez dijo que fue “acosada telefónicamente” por Fernández y que sufrió “terrorismo psicológico”. “Esta persona estuvo durante dos meses - están todos los chats y muchas personas lo saben - amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso no se hace, eso es un delito. ¿Cómo voy a estar yo entera para mi hijo si tengo a una persona diciéndome esas cosas? Día por medio, durante dos meses. Pero fue lo último que esta persona hizo”, descargó.

Revelaron cuántas veces fue Tamara Pettinato a la Quinta de Olivos y a Casa Rosada a visitar a Alberto Fernández

“¿Cómo una persona con tanta impunidad te hace una cosa así? Entonces ni siquiera le contestaba. Agarraba, me ponía la bata, las pantuflas y me iba a la casa de huéspedes. Y después tomé la decisión. En julio más o menos. Cuando empezaron a decir que estábamos separados, era verdad. Solo que no lo querían decir. Entonces, obviamente, si yo me iba de Olivos iba a ser un escándalo”. A su vez, mencionó las violentas reacciones que tenía el ex presidente ni bien llegaba al lugar: “no es que me golpeaba la puerta para entrar. Abría la puerta así, de un portazo. Y yo ahí viví con mi hijo el último tiempo. Entonces empezaron desde antes de agosto, todas las semanas, a darme un cuento distinto: “Mañana te vas”, y así. Pero no me dejaron ir hasta el 2 de diciembre”.

Fabiola Yáñez denunció ante la justicia a Alberto Fernández por violencia "física y mental"

En otras declaraciones, sostuvo que “nadie la ayudó” y resaltó que ni el Ministerio de la Mujer intentó defenderla. “Sí, fui y pedí ayuda. Salieron ahora a defenderse cuando no me defendieron a mí, mientras me defenestraban. Decían barbaridades de mí. Porque ustedes son testigos de todo lo que se dijo. ¿Cuándo salió alguna de esas personas pertenecientes a ese ministerio? Desde el primer día que me empezaron a maltratar, porque ustedes saben que me maltrataron durante cinco años. Solo se dedicaron a hablar de frivolidades y de mentiras”, dijo.

Una famosa periodista reveló el maltrato que sufrió con Alberto Fernández y lanzó una escalofriante frase

Tal es así que lo sufrido terminó aislándola de sus seres queridos. “No podía ir a un restaurante con mis amigas. Porque tenía que pasar toda la noche contestando los mensajes en lugar de poder hablar con mis amigas o desahogarme un poco o divertirme como cualquier persona normal, común y corriente”, detalló.

Yáñez afirmó que estaba al tanto del encuentro que Fernández tenía con Tamara Pettinato y sorprendió contando información exclusiva: “(los videos) los encontré en el teléfono de mi hijo. Había otras fotos y había otras personas. Él comete el error o no sé, la desprolijidad, llamémoslo como queramos. Había un teléfono que no se utilizaba y con ese teléfono yo le ponía música para dormir a Francisco. Ese teléfono un día volviendo de Chapadmalal para que el nene estuviera tranquilo, le ponemos música y se lo damos. El nene con un año y medio ya sabía cómo se maneja. Mi mamá, que estaba al lado de él, le saca el teléfono y me dice: “Fabiola, ¿qué es esto?” Y me lo entrega. Había una foto de una mujer desnuda. Obviamente se la habían enviado a él. Y empiezo a mirar y descubro que estaban esos videos”, descargó, sosteniendo que “habían más mujeres y famosas”, pero sin entrar en detalles.

Ofelia Fernández salió al cruce tras la grave denuncia contra Alberto Fernández y lo trató de “psicópata”

“Él decía que era una broma. Primero lo negaba, después lo asumía, pero tampoco lo dejaba de hacer. Cuando le mostré y fui a decirle: “¿Qué es esto que está en el teléfono del nene?”. Me dijo: “Ay, no, eso es una broma. Esa chica está todos los días en la Casa Rosada. Y eso fue una broma. Bromea con todo el mundo”. Claramente no era una broma. Encima me subestimaba. Igualmente, no hice nada”. Y agregó: "lo único que quería era irme. No quería saber más nada. No me importaba ya ni discutir con él. Me quería ir".

Respecto de su reacción, añadió que “yo creo que a esa altura ya estaba, no sé, como adormecida, porque esto ocurría todo el tiempo. Ocurría todo el tiempo. El trabajo psicológico que habían hecho conmigo había normalizado esas situaciones”.