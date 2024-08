Salieron a la luz las fotos de la brutal paliza que le dio Alberto Fernández a Fabiola Yañez: "Me golpeaste 3 días.."

Este jueves se filtraron impactantes capturas de pantalla de conversaciones entre Fabiola Yáñez y el ex presidente Alberto Fernández. En ellas, queda al descubierto un patrón de violencia física y psicológica por parte del mandatario hacia su entonces pareja.

Según las imágenes difundidas por Infobae, los incidentes de violencia habrían ocurrido en agosto de 2021, en plena pandemia por COVID-19.

En las fotos, se puede ver a Fabiola Yáñez con moretones en el brazo y el rostro, enviándoselos a Fernández como prueba de sus actos.

Fabiola Yáñez denunció ante la justicia a Alberto Fernández por violencia "física y mental"

"Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada", le reclama Yáñez, a lo que Fernández responde: "Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení".

Lejos de asumir responsabilidad, el ex presidente intenta minimizar la situación, llegando incluso a alegar sentirse mal físicamente. Sin embargo, Yáñez insiste: "Me volves a golpear. Estás loco" y "Venís golpeándome hace 3 días seguidos".

Ofelia Fernández salió al cruce tras la grave denuncia contra Alberto Fernández y lo trató de “psicópata”

NOTICIA EN DESARROLLO