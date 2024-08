En medio del escándalo por las denuncias de violencia de género contra el presidente Alberto Fernández, se volvió a viralizar el momento donde Tamara Pettinato habló sobre una de sus visitas a la Quinta de Olivos.

El hecho ocurrió hace unos años atrás en el programa PH Podemos Hablar, de Telefe. Cuando el conductor Andy Kusnetzoff le preguntó si había sufrido acoso mediático, Tamara expresó: "No sé si lo llamaría acoso mediático, pero cuando filtraron las listas de la gente que entró a Olivos, empezaron en los programas de chimentos a remarcar quienes ellos decidían que era sospechoso o que habían ido por otra cosa que no sea algo legal".

Ante la sorpresa de Kusnetzoff, Tamara aclaró que "no hice nada ilegal, yo tenía permiso para circular" pero que "hicieron una causa penal en donde metieron a todos los que estuvieron".

Se filtró un escandaloso video íntimo de Alberto Fernández con Tamara Pettinato: "Vos querés que te..."

Si bien la invitada se negó a dar más detalles sobre el motivo de su visita a la residencia presidencial, aseguró que "la verdad es que no quiero dar detalles de algo que en realidad no lo conté yo, no salió de mí". No obstante, confió en aquella ocasión que "la causa penal supongo que va a terminar en la nada porque no era ilegal lo que hice".

Las declaraciones de Tamara Pettinato se producen en un contexto de fuerte debate público por las denuncias de violencia de género que pesan sobre el presidente Alberto Fernández contra su exesposa Fabiola Yañez.