Es uruguaya, se radicó en Comodoro para estudiar la carrera de medicina y le quedan 10 meses para recibirse

“Guau, yo pensé que eso pasaba solo en las películas”, dice Mimi y estalla entre risas al recordar una de las tantas cosas que el año pasado vio en el Hospital Regional mientras hacía guardia. Mariana está contenta, feliz, hace 10 días rindió el último final de la carrera de Medicina y se prepara para realizar la Práctica Final Obligatoria, el último paso para recibirse de médica.

Mimi es Mariana Pérez Curbelo, una joven influencer que forma parte de la primera promoción de la carrera que hace 7 años comenzó a dictar la Universidad Nacional de la Patagonia Juan Bosco (UNPSJB).

La joven, como toda la camada, estuvo atravesada por la pandemia y durante todo 2020 y parte de 2021 se la pudo ver en la primera línea de batalla. Primero en el Detectar, donde se diagnosticaban casos Covid, y luego en el Vacunar, cuando comenzó la inmunización de la comunidad que nos permitió volver a la normalidad.

Para Mariana todo fue aprendizaje en una universidad de la cual está totalmente agradecida. “Estoy sumamente agradecida. Siempre digo lo mismo a la gente que quiere estudiar y se quiere, que dice: ‘es una carrera nueva, no tienen experiencia’, que es todo lo contrario, porque no solamente tenemos docentes que son todos médicos, sino que también al ser pocos es muy especializada la formación que tenemos”.

Mariana defiende la carrera con orgullo y también la ciudad. Es uruguaya, nació en Montevideo, pero desde 2008 vive en Comodoro. Cuenta que su familia llegó por trabajo, pero asegura que le gusta.

“Lo lindo es tener el mar tan cerca, es magnífico, y además tener los cerros es sumamente pintoresco”.

Hija de un marino mercante y una licenciada en Enfermería, la joven siempre supo que quería estudiar medicina. Por eso, una vez que terminó el secundario en el Colegio Biología Marina, volvió a su país para tratar de cumplir su sueño.

Es que antes de que la carrera se abra en Comodoro, Mimi se fue a Uruguay a estudiar. Sin embargo, no pudo validar su título y por ende no ingresó a la universidad. Ante ese panorama decidió volver a Argentina y eligió Córdoba para estudiar. En esa ciudad no pudo ingresar a la carrera en el primer examen y terminó entrando a odontología, pero no le convenció, sabía que lo suyo iba por otro lado.

Por ese entonces, en Comodoro ya se había confirmado la apertura de Medicina, una currícula que le cambió la vida a muchos estudiantes que pudieron cursar sin irse de su ciudad. Así, luego de charlar con su familia, decidió volver a Comodoro y estudiar la carrera de sus sueños.

Marina admite que la cursaba fue difícil, pero de mucho aprendizaje, y asegura, convencida, que la carrera no tiene nada que envidiarle a otras universidades, al contrario. “La gente prejuzga la carrera, pero hay muchos docentes que vienen de Buenos Aires y está avalada. Yo siempre le digo a los chicos, porque el año pasado me invitaron a varias escuelas a contar mi experiencia con la universidad, que al ser pocos acá no somos un número, no sos un número de legajo, sino que te conocen y es mucho más específico. Además, yo hablo con chicos que estudian en Córdoba y nos dicen ‘nosotros ni tocamos los pacientes’, y nosotros desde primer año, que vamos al Centro de Salud, y tercero, que vamos al Hospital, es más práctica constante”.

Mimi cuenta que hoy en día, después de siete años de haberse abierto la carrera, hay gente que le pregunta si de verdad estudió medicina en Comodoro. Por eso le gusta tanto difundir la carrera, actividad que ha realizado no solo en colegios, sino también en entrevistas radiales y redes sociales, donde es influencer, por su cantidad de seguidores y el manejo que hace de sus redes.

Al respecto, dice: “Trato de recomendar cosas a la gente. No he recibido canje ni nada, pero si compro algo lo recomiendo en las redes, simplemente para ayudar a otro y porque me gusta que la gente recomiende cosas cuando ve algo interesante que le puede servir a otro. En Tiktok siempre subo contenidos para poder ayudar a otros estudiantes, así que si puedo influenciar a la gente por algo bueno, bienvenido sea”.

Por estos días, Mariana espera noticias para saber cuando comenzará la Práctica Final Obligatoria, 10 meses de rotación por cuatro servicios del Hospital Regional, el último paso para recibirse de médica.

Aún tiene tiempo, pero dice que le gustaría especializarse en cirugía, algo que seguramente definirá cuando llegue el momento. Pero de algo sí está segura, lo que significó para ella que la carrera de Medicina esté en Comodoro.

“Es algo muy grande. La universidad y el hospital nos dieron la oportunidad de aprender, de poder crecer y poder practicar, porque vos podés leer mucho, pero sino tenés la práctica necesaria no sirve. Entonces que esté la carrera en la ciudad es algo muy positivo, porque cualquiera puede ir. La carrera es larga, de mucha dedicación, pero no necesitás ser un genio para estudiarla, sino constancia y gente que te apoye, porque la carrera es súper demandante pero te da muchas satisfacciones”, dice con orgullo, la influencer que pronto se convertirá en médica, una más de está primera promoción que está haciendo historia.

