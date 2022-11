“La primera vez que salí montada de casa iba a una fiesta que organizó “La fame”, tenía un vestido negro, un penacho blanco, guantes y gafas rojas. Me bajé del auto y apenas pisé la vereda, las chicas que andaban por ahí comenzaron acercarse tipo fans, yo no las conocía. Me pedían fotos y halagaban mi look. Me asusté y me conmoví a la vez, nunca había experimentado algo así. Fue lo mejor, sentí que aceptaban mi draga”, afirmó Carrie King, la draga literaria que recomienda libros por Instagram.

Un poco de historia

Según cuenta la historia, allá por el siglo XVI en la época de Shakespeare, el dramaturgo y poeta que produjo grandes obras teatrales, las mujeres no podían actuar, por lo que los hombres se vestían de mujeres e interpretaban sus papeles, allí tal vez se puede encontrar uno de los primeros antecedentes del drag.

Por otra parte, si se intenta entender el significado de la palabra DRAG y se realiza una búsqueda en google es posible encontrar cerca de 25 millones de resultados. Drag deriva de las palabras en inglés “dress as a girl”, vestirse como chica.

Siglo va, palabra viene y muchos movimientos artísticos y sociales se produjeron. El siglo XXI llegó repleto de sorpresas y vaya a saber que podría pensar Shakespeare si saliera un rato de eterno sueño y viera todo lo hoy sucede.

Drag comodorense

Actualmente la ciudad tiene unas once dragas que circulan por diferentes escenarios. Es habitual que todos los meses se presenten en boliches bailables del centro, fiestas temáticas y eventos privados. La noche les da cobijo, aunque en estos últimos meses se las pudo ver también en algún bingo familiar como animadoras y en la Feria Internacional del Libro en conferencias.

En los escenarios las Dragas se despliegan, construyen un personaje que exagera los rasgos femeninos o masculinos. Algunos pueden ser andróginos, pero sea cual sea el estilo que elijan siempre llaman la atención. Pestañas muy largas, cabelleras de colores. Brillos en la cara, ropas confeccionadas por ellas mismas o recicladas e intervenidas. Los tacos las elevan y el público exclama a su paso.

Montarse en la jerga Drag

“Montarse”, a esta palabra se la puede relacionar con la acción de subirse algún vehículo que sirva para traslado, ya sea animal o mecánico. Para las dragas es un ritual de transformación que llevan adelante para salir a escena. Es el momento en el que se transforman: se visten, se maquillan y se peinan. El tiempo de producción varía según la experiencia y el trabajo a detalle que lleve cada una: puede llevarles entre 3 a 5 horas.

Glosario drag

🔹 UN LOCO: cuando algo (un show, un vestuario, un maquillaje o peluca) es feo o desprolijo. Ejemplo: “Ay no, un loco esa peluca sin peinar”.

🔹YASSS QUEEN: una forma de alentar a otra draga cuando está haciendo un show. El “yasss queen” va incluido con chasquido de dedos.

🔹 HECHIZAR: usar la creatividad para crear o transformar algo con poco presupuesto. Puede ser teñir una peluca, intervenir alguna prenda

🔹 SHADE: significa sombra en inglés. En el contexto del drag significa hacer un comentario negativo. Ejemplo:”Ay, no seas shade”

🔹 CARÍSIMA: significa cuando el maquillaje, la peluca y vestuario está bien hecho. Denota que fue costoso pero no en relación al dinero, sino a la creatividad y al ingenio.

🔹 EL TEJE: se le dice a la producción y armado de un vestuario, ya sea para un show o alguna competencia. Es un todo completo: producción, vestuario, maquillaje, peluca, etc.

Todas protagonistas

Las dragas se conocen entre todas y la idea es que siempre se tiendan una mano. Las redes sociales son una canal importante de comunicación en el ambiente drag en Comodoro y es así como muchas se conocieron y se fueron sumando a los espectáculos.

La más antigua por estos tiempos es “Synergy”. Su nombre fuera de los escenarios es Ariel y trabaja en un comercio. Hace unos 10 años que despliega su arte y para las dragas más nuevas es una referente. Su personaje está basado en un dibujito que veía en la década del 80: era un ser de otra galaxia que se transformaba en otra persona.

“Synergy es una ladrona que canta, baila y quiere llegar a toda la gente”, contó el artista. Reconoció que en Comodoro hay un poco de prejuicio de parte del público: “Les cuesta vernos en la calle, por suerte con los programas de Tv nos vamos metiendo un poco más en la cabeza de la gente y hay más aceptación”, declaró Synergy.

Lo que sucede también es que muchas veces las Dragas se quedan dentro del círculo que ya los conoce y están acostumbrados a verlas, como por ejemplo el colectivo LGBT y la idea es ampliar los públicos.

“Si la gente nos ve se les abre la cabeza y esa es la idea. Nosotros somos artistas, no venimos a mostrar algo sexual. Yo tengo un personaje como si fuera del teatro, pero lo bajo y lo mezclo con la gente común”, comentó Ariel.

Víctor es un lector empedernido y trabaja en una librería y hace 7 meses hizo pública su draga: “Carrie King”. El nombre del personaje está inspirado en el mundo literario: Carrie por la novela de Stephen King, y King justamente por el apellido de ese escritor.

Esta draga que no solo se monta y sale, sino que también recomienda libros en las redes sociales. Cada vez que recomienda uno, trata de incorporar en su ropa algo que tenga que ver el tema de la novela, nada lo deja al azar. También recomienda literatura queer.

“Ser draga es sentirse libre. El personaje se nutre cuando estás montado con los tacos, el maquillaje, la peluca y los accesorios. Es como magia”, reconoció el artista.

Ariel es estudiante del Profesorado de Arte en Teatro. El nombre de su draga es “Mizzdestroy” y es un juego de palabras que no develó en la entrevista. De pequeño le gustaban los tacos pero no sentía que quisiera ser mujer. Descubrió en la Tv a RuPaul y fue ahí que encontró su propio camino como artista: ser Draga.

En el año 2009 se estrenó el Reality Show “RuPaul’s: Carrera de Drags”. En este programa los artistas participaban de una competencia en diferentes áreas artísticas como moda, actuación, música, etc. Fue un fenómeno televisivo mundial que dio visibilidad al movimiento Drag y todo lo que representaba más allá del artístico: el movimiento LGBT.

“Yo veía que hacían teatro, se maquillaban, diseñaban su vestuario y luego se sacaban eso y volvían a su vida normal y pensé: acá está, acá puedo meter todo lo que yo deseo", afirmó Mizzdestroy.

“Ser draga es un acto político que rompe fronteras, si de género hablamos, podemos decir que es una construcción social y nadie nos puede decir cómo comportarnos y es ahí donde entra este arte”, concluyó Ariel.

El público de a poco incorpora a las dragas que le dan brillo a la escena comodorense. Algunos no saben bien de que se trata, los definen como artistas, como hombres que se visten de mujeres. Otros levantan los hombros y reconocen “no tener idea”. Alguna abuela tal vez se ponga los lentes para asegurarse si lo que está viendo es real. Ya pasaron algunos años desde era de Shakespeare y como sea, el movimiento drag salió del under y llegó para quedarse.