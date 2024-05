Olga Norambuena, de 46 años y egresada de la UNPSJB, era ejecutiva de cuentas Pymes y responsable de la logística electoral en Trelew. Desafortunadamente, ella se convirtió en otra víctima de los despidos en el Correo Argentino ordenados por el gobierno de Javier Milei.

Hace algunas semanas, dos empleados del Correo Argentino en Trevelin y Corcovado fueron despedidos, lo que provocó que los ciudadanos se manifestaran en contra del cierre de las sucursales. Ahora, el despido ha recaído en la única empleada mujer de la sucursal de Trelew, donde trabajó durante 18 años.

Olga es madre soltera y tenía una vida organizada junto a Bianca, una niña de 9 años con Síndrome de Down. Ahora, Bianca se ha quedado sin acceso a las cinco terapias y a los acompañantes que solía tener.

"Cuando me enteré de que estaba embarazada de una niña con discapacidad, no me asusté porque sabía que tenía los medios para brindarle la calidad de vida que se merece, y así lo hice hasta el 29 de abril", contó Olga a Diario Jornada.

EL DÍA MÁS TRISTE DE SU VIDA

El pasado lunes, Olga llegó a trabajar al Correo Argentino de Trelew como todos los días a las 8:20 de la mañana. Sin embargo, al llegar a su oficina, se llevó la sorpresa de que habían cambiado sus claves de acceso a la computadora portátil y al teléfono que utilizaba para trabajar. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que había recibido un aviso de visita del Correo hace unos días, pero no le había dado mucha importancia pensando que se trataba de un trámite común.

"Nunca imaginé lo que iba a suceder", comentó. Su compañero de trabajo le entregó un telegrama, visiblemente afectado. El sobre llevaba el logo del Correo Argentino, y Olga supo de inmediato de qué se trataba.

Olga quien obtuvo su título universitario en Relaciones Públicas en la Universidad de la Patagonia, ha sido parte fundamental en la logística electoral, encargándose de la distribución de las urnas.

"Hoy mi hija se queda sin herramientas debido a una decisión arbitraria. En 18 años, mi expediente laboral ha sido impecable", concluyó la mujer que comenzó los trámites para solicitar su reincorporación al Correo Argentino.