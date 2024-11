La despidieron del Correo Argentino en Chubut, logró su reincorporación, pero no pudo comenzar a trabajar. Olga Norambuena fue desvinculada en abril de 2024, tras 18 años y sin argumentos claros.

Desde ese momento hasta la fecha, llevó adelante una lucha incansable por recuperar su puesto laboral, teniendo en cuenta que es sostén familiar y cuida a su hija que padece Síndrome de Down. Este jueves debía regresar al trabajo, tras un fallo judicial, pero por un motivo inesperado no pudo retomar el puesto.

Cabe recordar que, desde el momento en que recibió el telegrama de despido, la mujer pasó por momentos difíciles, debido a que tuvo que dar de baja su obra social y, por lo tanto, su hija de 9 años no pudo continuar con la terapia y los medicamentos. De esta manera, tuvo que acceder a la salud pública para poder hacer frente a la situación.

No obstante, tras la lucha que llevó adelante hace siete meses, la suerte giró a su favor y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, por medio de los autos caratulados “NORAMBUENA, OLGA DEL CARMEN c/ CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. s/PEDIDO REINCORPORACIÓN”, bajo el trámite Nº5420/2024, provenientes del Juzgado Federal de Rawson, le anunció que deberá ser reincorporada.

EL FALLO

“Dispondremos que, interinamente, hasta tanto se produzca el informe del art. 4° de la ley 26.854, se proceda a reincorporar a Olga del Carmen Norambuena en el mismo puesto laboral que ocupaba antes del distracto y en las mismas condiciones (obra social, etc.); reincorporación que surtirá efectos desde la fecha de notificación de la presente, pues, encontrándose en juego derechos de contenido alimentario y de salud, reconocidos en nuestra legislación y en pactos internacionales, cabe no ser tan riguroso en la valoración de los requisitos habilitantes, sobre todo cuando se vislumbran más graves las consecuencias para la actora ante el rechazo de la medida, que para la demandada proceder a la reincorporación, en los términos dispuestos ut supra”, señala el documento.

Luego del fallo, Olga Norambuena se presentó este jueves por la mañana en la oficina del Correo Argentino en la ciudad de Trelew, acompañada por sus abogados Agustín Cifre y Eduardo Hualpa. Al ingresar al lugar, le explicaron que no habían recibido ninguna notificación y, por lo tanto, no pudo retomar su trabajo.

En ese sentido, Narambuena indicó que “en cualquier momento me van a ver del otro lado del mostrador cumpliendo con mis funciones como lo hice hasta el mes de abril. Mis compañeros me acompañaron en todo momento y, desde que se enteraron de que vuelvo, me enviaron mensajes felicitándome”.

Por su parte, su abogado Hualpa explicó que “la medida cautelar dictada por el juez federal Sastre establece la orden al correo de reincorporar a Olga, partiendo de la base de que su despido, ocurrido en abril de este año, fue un despido discriminatorio porque ella es la única mujer de la sucursal Trelew del Correo y fue despedida sin otro motivo.”

“Más allá de las situaciones personales que afecta, como impacta esto en cualquier trabajador despedido, entendemos que es un despido discriminatorio. Así lo entendió tanto la Cámara Federal de Relaciones como el juzgado federal de Rawson”, agregó.

Sin embargo, no pudo precisar cuándo será el regreso formal de Narambuena a su empleo en el correo. “En condiciones y está disponible para trabajar, es la voluntad que siempre tuvo y que siempre expresó”, señaló.

“El correo ha negado hasta ahora el hecho de la discriminación o de una cuestión persecutoria, pero no ha demostrado cuáles son las razones para elegir a Olga, una trabajadora con 18 años de antigüedad, con una foja intachable de servicios que de pronto queda sin trabajo. La orden dice que debe reincorporarse de forma inmediata y no establece un plazo”, añadió.

Con información de Diario Jornada, redactada y editada por un periodista de ADNSUR