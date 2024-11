Rogelio, el chubutense que fue despedido del Correo Argentino, logró abrir su propio almacén

Rogelio Hube fue despedido del Correo Argentino en mayo de este año, era el único empleado de la estafeta del Correo Argentino de Gualjaina, y tras su cese laboral, también se procedió al cierre de aquella sucursal.

Durante aquella triste jornada, los vecinos del lugar se acercaron al edificio para acompañar a Rogelio y brindarle su afecto en el último día de trabajo, lágrimas y aplausos de reconocimiento, entregó las llaves y se retiró con su bicicleta.

Sin embargo, como esfuerzo tiene su recompensa, después de varios meses difíciles sin empleo, logró abrir su emprendimiento familiar: “Casa Don Rogelio”, un almacén que ofrece alimentos, bebidas, fiambres y productos de limpieza, detalló Diario Jornada.

El jueves fue la gran inauguración junto a su pareja Lorena Quiñihual. Todo el pueblo estuvo invitado. “Por Whatsapp avisé que abríamos las puertas de Casa Don Rogelio. Vino mucha gente que estuvo cuando cerró el Correo. Hicimos el corte de cinta y compartimos mates con tortas fritas”, afirmó el nuevo almacenero de barrio.

UN VECINO QUERIDO POR EL PUEBLO

“Mucha gente del pueblo fue a despedirme el último día de trabajo. Como todo cartero, yo era el personaje del pueblo. Fueron 28 años de servicio y me metí en todas las casas, era muy querido y conocido. Fue muy duro el día de la despedida”, recordó emocionado.

El trabajador señaló que el pago de la indemnización se demoró dos meses. Esta situación generó tiempos difíciles para él y su familia. “Nos quedamos tranquilitos en casa. No tuvimos ninguna oferta laboral. Había salido información diciendo que el intendente me había ofrecido trabajo, cosa que no fue así”, aseguró.

“Todos los días nos llamaban, nos decían que iban a cerrar. Tomé la decisión con mi familia de tomar el retiro voluntario; de lo contrario, venían y cerraban”, indicó sobre aquel momento.

UN EMPRENDIMIENTO FAMILIAR

Un proyecto familiar de mucho esfuerzo. “Tengo una familia muy linda. Tengo dos nenas y dos hijos grandes en Trelew. Mi señora trabajó de empleada de comercio; ella tenía una trafic, la vendió y armó un salón muy lindo en casa, donde daba zumba. Decidimos cerrar todo y fuimos planificando qué hacer”.

"Llenaron el salón con heladeras, góndolas y muebles, algunos comprados y otros prestados por vecinos. “Hubo mucha colaboración”, sostuvo el nuevo comerciante.

Casa Don Rogelio es un almacén que ofrece de todo: arroz, fideos, bebidas, productos de limpieza, papas, cebolla. “Estamos esperando el proveedor de los lácteos. También tenemos fiambre. Ofrecemos todo lo que se pueda vender”.

“Fue un día de mucha alegría. Justo se cortó la luz, y como me quedó la balanza del correo, que es de 1924, con los dos platos y las pesitas, un vecino me compró papas y las pesamos con la balanza del Correo”.

En sus redes sociales, Rogelio dijo que el trabajo dignifica y sustenta a la familia. Agradeció a los vecinos de Gualjaina y a los amigos."El sol sale para todos", expresó.

Con información de Diario Jornada, redactado y editado por un periodista de ADNSUR