En su 76º aniversario, el colegio Perito Moreno recibió un aporte económico para el arreglo de la calefacción

En la jornada de este miércoles, se llevó a cabo el acto oficial por el 76° aniversario del Colegio Perito Moreno, el cual contó con la presencia del intendente Juan Pablo Luque.

Durante la ceremonia, el mandatario entregó una resolución que autoriza la donación de un subsidio para la Cooperadora, destinado a la reparación del sistema de calefacción del establecimiento. La comunidad educativa se mostró agradecida por la iniciativa, la cual permitirá mejorar las condiciones para los estudiantes y docentes en el próximo invierno.

“Como Municipio, tenemos el compromiso de hacer lo que nos corresponde y lo que no nos corresponde también si es para beneficio de la educación de nuestros chicos y chicas”, expresó Luque.

En sus palabras, el intendente Juan Pablo Luque recordó su tránsito como alumno del establecimiento y acotó que “mis padres vinieron a esta escuela también, donde cursé la secundaria, conocí a mis actuales amigos y viví los mejores momentos de mi vida, en un lugar maravilloso de nuestra ciudad”.

Colegios privados preparan subas de cuotas en base a la inflación en Comodoro y Rada Tilly

“A medida que pasó el tiempo, vimos cómo las cosas empezaron a decaer en vez de mejorar. Nos da tristeza la situación educativa actual. Como Municipio, tenemos el compromiso de hacer lo que nos corresponde y lo que no nos corresponde también, por la obligación de accionar ante muchas situaciones que en los papeles no deberíamos hacerlo, pero sentimos que la ciudad no puede continuar con problemáticas edilicias entre otras cuestiones fundamentales”, reconoció.

Sin embargo, advirtió que “no vamos a mejorar la educación con reformas edilicias, sino con la posibilidad de tener a todo el personal dictando clases todos los días en un colegio, ya que pretendemos que esos alumnos y alumnas sean quienes manejen el futuro de esta provincia”, apuntó.

"Es un alumno extraordinario": se recibió de abogado en la UBA a los 86 años

Por otro lado, Luque destacó los valores que predominan en dicha institución educativa y agregó que “hoy me toca tener una responsabilidad hermosa de tomar decisiones para mejorar mi ciudad y los valores que tuve fueron formados en mi casa, pero los fortalecí en este colegio, aquí aprendí a querer a mi cuidad y siento un doble compromiso con la educación y especialmente con esta escuela”

En cuanto al valor sentimental con el colegio Perito Moreno, expuso que “hoy asistí a este acto porque lo aprecio mucho, tengo un fuerte compromiso y sabemos los problemas de la institución educativa, la cual se debe modernizar y debemos ayudarla. La institución nos interpela a ponerla en condiciones como se merece un edificio histórico de la ciudad, de donde han salido muchos comodorenses que aportan a que esta sea la ciudad que nos merecemos”, exclamó Juan Pablo Luque.

Comenzó la época de frío: cómo evitar accidentes con monóxido de carbono y lograr una calefacción segura

“Agradezco el acompañamiento permanente de Juan Pablo Luque”

Por su parte, la directora del colegio Perito Moreno, Graciela Mazzeo, manifestó su felicidad por celebrar el cumpleaños de la institución, que “nació hace 76 años y fue creada para brindar educación a jóvenes que no tenían dónde hacer los estudios secundarios en la ciudad de Comodoro”.

De la misma forma –prosiguió- “nació con el sello de la excelencia y la sabiduría, su edificio fue pensado al detalle, hermoso arquitectónicamente, con aulas grandes, espacios amplios, luminosos, bien equipado, que les permitía a los adolescentes poder asistir a la escuela todos los días, cómodos y con todo lo que necesitaban para salir a la vida bien preparados”.

En ese marco, se preguntó “¿qué pasó en estos 76 años que hoy nos cuesta tanto poder mantener este edificio en condiciones? Aún así, no quiero detenerme, quiero pararme en la fortaleza del presente y mirar hacia adelante”.

Cómo afecta la inestabilidad económica a los empresarios de Chubut

“Somos nosotros los que estamos acá, que sabemos lo que nos cuesta, que vivimos las incertidumbres, los porteros que limpian con poco personal y elementos de limpieza, los docentes que trabajan en una escuela inclusiva e integrada sin las herramientas necesarias para que suceda, los profesores de gimnasia que dan clases en cualquier espacio porque nos quedó chico el gimnasio, acompañando a nuestros chicos todos los días desde lo anímico y del aprendizaje, comprándole la merienda o el almuerzo porque los chicos vienen sin comer, los administrativos que trabajan sin calefacción para acelerar los trámites, eso nos hace grandes”, criticó.

Al finalizar, agradeció “al intendente porque desde que estoy en la dirección nos ha acompañado todo el tiempo” y auguró por “el deseo de que podamos tener clases todos los días en un espacio cómodo, donde los chicos estén felices y puedan aprender de la mejor manera posible. Estoy segura que lo vamos a lograr”, enfatizó Mazzeo.