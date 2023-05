Santi Maratea explotó ante las críticas por el 5 por ciento que cobrará de la recaudación para Independiente. El influencer cargó contra quienes lo cuestionaron en sus historias, tildándolos de “fracasados”.

Después de desear un Felíz Día del Trabajador, contó su situación: “Yo estoy un poco pasado de violencia. No que yo esté violento, siento que estoy recibiendo demasiada violencia”.

El influencer destacó que los mensajes no van solo contra el, sino también contra la colecta.

En otro fragmento, se dirigió directamente a quienes lo criticaron. “El 99% de ustedes si estuviese en mi lugar estarían subiendo historias llorando (...) No estoy con ataques de ansiedad ni de pánico. No me da miedo que me amenacen de muerte”, lanzó visiblemente molesto. En este fragmento, también incluyó muchos insultos y exabruptos contra quienes le enviaron fotos de la puerta de su casa en tono intimidatorio.

En otra mini grabación, aclaró que su testimonio no está dirigido a los hinchas de Racing que realizaron bromas sobre el tema, sino a quienes cuestionaron directamente sus intenciones y hablaron del 5 por ciento que se llevará de la colecta del club de Avellaneda.