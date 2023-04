Un hombre de 86 años demostró una vez más que no hay edad para comenzar o terminar de estudiar una carrera universitaria, y lo hizo aprobando su última materia en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Derecho. Julio se recibió con felicitaciones de los docentes y de sus compañeros.

Una de sus profesoras, Verónica Otero, compartió la emotiva historia en las redes sociales. “Julio, alumno de 86 años, finalmente se recibió de abogado con mí materia de CPO. Me dijo que nadie le iba a organizar una fiesta de egreso, así que con los chicos de reales se la hicimos”.

La docente confesó que cuando entabló la relación con el alumno, se “movilizaron muchas cosas. No sabía si iba a poder generar un vínculo objetivo con él. Me generaba emociones porque había perdido a mi abuela hace poco tiempo”.

La materia fue virtual, pero con Julio pudieron generar un vínculo. La mujer grababa las clases y se las mandaba a Julio para que pueda cursar. Él tomaba la clase y luego le hacía una devolución llamándola por teléfono. “Era una devolución extraordinaria de clase, las escuchaba con total atención. Me hacía críticas, me señalaba algo y me hacía aportes. Es un alumno extraordinario”, dijo.

Julio terminó la cursada y dijo que no quería festejos, ya que no “quería que le manchen la ropa”. Se recibió con un traje muy elegante y una corbata a tono, sumado a su característico pañuelo.

Cuando entró al aula para buscar la última nota de su carreta los compañeros lo recibieron de pie y con muchos aplausos. “Son un gran ejemplo”.

Julio nació en el campo y, por cuestiones de la vida, se mudó a la ciudad. Allí se prometió a sí mismo estudiar. No había tenido prácticamente educación en su niñez y no quería ser motivo de burla. “Ya no se van a reír más de mi”, le confesó a Verónica. Su meta siempre fue conseguir el sueño y desafiarse a sí mismo.

“Siempre hay que cumplir los sueños. Recomiendo estudiar siempre, te abre la cabeza. Estudiar es luz. Me ayudó a comprender muchas cosas de mi vida. Estoy muy agradecido de todos los mensajes que me llegaron y de toda la gente que me felicitó”, concluyó el flamante abogado.