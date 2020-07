COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Eliana Muñoz, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Casas Particulares, brindó detalles acerca de la difícil situación que traviesan en el sector debido a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, que se inició hace ya cuatro meses.

Y aclaró que en Comodoro Rivadavia ha estado pasando lo mismo que en Buenos Aires, donde en cuatro meses, dieron de baja más de 20.000 empleadas domésticas en blanco. “Acá es mucho menos por supuesto, hay un 30% el despido de trabajadoras de casas particulares, incluye blanqueadas y no blanqueadas, mucho más en las no blanqueadas”, dijo.

Muñoz además indicó que la situación crítica, donde los despidos son principalmente en la mayoría, en un 80% “porque la gente se va de Comodoro, el 20% es porque no le pueden pagar, le bajan las horas, los sueldos y la trabajadora no quiere, y lo que hacen es despedirla”, señaló.

Asimismo, puntualizó que los empleadores “no respetan nada del no despido, del no bajar las horas, y no pagan la doble indemnización. Ante la necesidad prefiere tener trabajo en negro a no tener un empleo, aunque no está bien, nosotros habíamos ganado bastante pero con todo esto que ha pasado, estamos muy mal no tan mal como en Buenos Aires”, reconoció.

Por otro lado, Muñoz manifestó que hay trabajadoras que tienen dos o tres trabajos y hay empleadores que la amenazan con el despido “al estar en más de un lugar no quiere que esté de un lado a otro, de colectivo en colectivo porque tienen miedo al contagio, tenemos que cuidarnos pero deben respetar las reglas”, afirmó.