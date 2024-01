El servicio de guardavidas de Sarmiento se habilita el 6 de enero y aclaran que el lago no es navegable

Tras la muerte ocurrida el 1 de enero en el lago Musters, cuando un joven de 20 años ingresó al agua en el marco de las celebraciones del Año Nuevo, el viceintendente de la localidad, Emanuel Venter Jenks, aclaró en diálogo con ADNSUR que la localidad cuenta con servicio de guardavidas en temporada de verano.

“El servicio de guardavidas empezó en 2011, en la primera gestión de Sebastián Balochi, actual intendente también de la ciudad y la verdad es que antes el servicio no existía”, indicó Venter Jenks, quien detalló que el sistema funcionó en ese período hasta 2015 y luego fue retomado desde 2019, con la segunda intendencia de Balochi, que en diciembre último inició su tercer período.

“Recordemos que la costa del lago no es de jurisdicción de la Municipalidad, pero bueno, entendiendo también la importancia de cuidar a los a los vecinos -indicó el funcionario-, se instaló este servicio, con un parador donde hay una asistencia también en caso de ser necesario el traslado. Además, se cuenta con una zona de boyas que limita el área segura para quienes quieran ingresar al lago”.

Al mismo tiempo, reconoció que la temporada de verano se habilita en la primera semana de enero y no durante el mes de diciembre, al tiempo que anticipó que este año la inauguración será el próximo 6 de enero.

“Lo que sucede es que los profesores municipales están en el recambio o visitan a sus familias al terminar la temporada en el natatorio municipal, donde trabajan los guardavidas profesionales y por eso arrancamos en la primera semana -precisó-. Este año coincide con el inicio de temporada, que será el día 6 de enero. Pasa también que este año los días de temperatura más alta se anticiparon”.

“EL LAGO ESTÁ DECLARADO NO NAVEGABLE”

Venter Jenks también aclaró que en el Lago Musters no está permitida la navegación, por lo que aseguró que quienes ingresan con embarcaciones “lo hacen a su propio riesgo, pero es un lago no navegable. Por eso no está la Prefectura Naval, porque es un lago que depende de la Secretaría de Pesca de la provincia de Chubut”.

El viceintendente afirmó además que “la mayoría de los casos que hemos tenido en los últimos años son justamente por gente que no conoce el lugar, o no conoce las condiciones climáticas porque es un lago que puede verse tranquilo, pero ante un pequeño cambio en las condiciones climáticas, cuando se levanta viento, comienza a tornarse peligroso. Más si es ingresado por el otro lado, no por el lado oeste, donde el viento te lleva hacia adentro, hacia el medio del lago y no hacia la costa, como es lo habitual. En todos los hechos que hemos presenciado con víctimas fatales, fueron casos donde hubo algún actuar negligente, o de gente que no conoce el lago”.

En ese marco, indicó que la muerte ocurrida el lunes fue por un operario de una empresa del norte del país, que no conocía el lugar “y que además ingresó al lago bajo los efectos del alcohol”.

Venter Jenks también reconoció que “no hay cartelería que indique que el lago no es navegable, pero tampoco hay un puesto de Prefectura y justamente es por esta condición de ‘no navegable’. De hecho, el único muelle que tiene está en el acceso, hay se puede controlar, donde están los guardavidas, pero el lago tiene posibilidades de acceso por otros lugares, ya que es muy grande”.

Por otro lado, afirmó que hay campañas informativas en radios locales en forma permanente, “pero hay veces que llega gente pensando que es un lago parecido a los de cordillera, olvidándose que ésta es una zona de fuertes vientos. Además, el agua es muy fría y en el medio es muy profundo, lo que a veces engaña a las personas que ingresan”.

Por último, insistió en que la zona de control cuenta con entre 4 y 5 guardavidas por turno, con la zona perfectamente delimitada y con baños químicos y otros servicios, encontrándose alejado de la ciudad.

“Invitamos siempre a la comunidad a la comunidad y a cualquier visitante para que venga a Sarmiento, pero siempre teniendo en cuenta las condiciones climáticas, para que haga un uso responsable del lago y del balneario”, concluyó.