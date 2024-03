El sector gastronómico de Comodoro tuvo una caída de más del 30% en las ventas de febrero

Durante el mes de febrero, se vio una caída en las ventas de más del 30% en el sector gastronómico de Comodoro Rivadavia. Por medio de una comparación del mes de enero del año pasado, con respecto al mismo mes del 2024, “relevaron un 35% de bajas en lo que es la facturación, en ventas”.

Y si bien, “cuando haces el estudio en que pareciera ”ganaste más dinero en enero del 2024", en realidad “es por el cambio de precio”, indicó Juan Manuel Fernández, presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómicos, en diálogo con Radiocracia.

“Notamos mucha menos gente en los restaurantes, que los proveedores de determinados productos aumentaron hasta un 500% de golpe, se nos hace bastante difícil a nosotros poder prever el hecho de qué productos aumentan, cuáles no, como manejar la carta”, señaló.

Comercios: "La caída de ventas en Comodoro ha sido superior al 26%, es lo que marca la encuesta de CAME a nivel nacional”

En relación al mes de febrero, notaron una baja más notoria que enero inclusive. “Prácticamente hubo un parate, donde de repente no se veía gente en la calle, nosotros podíamos decir que era por un tema del clima, que hacía calor, que la gente estaba en la playa, pero notamos que no entraban a los restaurantes, y si entraban siempre eran platos muy baratos, una pizza entre dos o tres, una bebida no muy cara”.

Y agregó, “muchos gastronómicos decidimos tratar de mantener los precios bajos, pero tenés negocios que tienen un menú ejecutivo a 8.500 pesos y otros que lo tienen a 16 o a 14. También depende mucho de la estructura del local, de la cantidad de gente que tienen trabajando, porque hay que pagar la luz, que nos aumentó de diciembre a febrero un 320%”, indicó.

Una familia de cuatro personas en Comodoro necesita "cerca de $80.000" para salir a comer a un restaurante

Hoy, “como algo económico tenés desde 10 mil pesos un plato a 18”, reveló, y explicó que “cuando vos pasas ese precio a lo que te cobran los proveedores, te cobran todo precio de dólar. Estás hablando de un plato que vale 9 dólares, inclusive toda la vida valió más que eso, uno principal siempre está arriba de 15”, sostuvo.

Un corte de carne, un bife chorizo en un restaurante económico “está 13.000 pesos” y en un restaurante mediano “está entre 18 y 23 y te vas a cualquier restaurante con estrellass Michelín de cualquier lado y un bife de chorizo, te vale 45.000 pesos. Entonces no hay no hay como referencia”, consideró.

“Creo que pasamos varias crisis, la pandemia fue una de ellas que estuvo bastante difícil. Yo creo que después de haber pasado de eso, podemos pasar cualquier cosa el tema es que hay que ser paciente, hay que elegir bien, dónde compramos. El gran concejo que nos damos entre todos los gastronómicos es recorrer y comprar a aquella persona que tiene el precio que realmente vale el producto, porque avivados hay muchos. Entonces cuando nos demos cuenta de eso, yo creo que las cosas se van a empezar a regularizar”, concluyó.